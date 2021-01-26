Türk Telekom, 2020 Yılı Data Kullanım Verilerini Açıkladı

Türk Telekom, sabit internet kullanıcılarının 2020 yılındaki aylık data kullanım miktarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre 2020 yılında hem indirme hem de upload konusunda ciddi artışlar yaşandı. Şırnak ise Türkiye'nin en çok internet kullanan şehri oldu.

Türk Telekom, sabit internet abonelerinin 2020 yılındaki kullanım istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamalarda, 2020 yılında Türkiye genelindeki data kullanımının aylık bazda yüzde 44 arttığı, 186.57 GB'ye ulaştığı ifade edildi. Pandeminin de etkisiyle Türkiye'nin her yerinde internet kullanımı artarken, en çok daha kullanan şehir Şırnak oldu. Şırnak'ta yaşayan Türk Telekom müşterileri, abone başına 257.44 GB data kullanımı yaptılar. Bu kullanım miktarı, Türkiye ortalamasının çok daha üzerinde.

Türk Telekom'un yaptığı açıklamalara göre, 2020 yılında upload miktarı da gözle görülür seviyede arttı. Böylelikle 2019 yılında aylık 9.29 GB olan abone başına upload miktarı, 2020 yılında yüzde 55 artarak, 14.38 GB seviyesine ulaştı. Peki Türk Telekom kullanıcılarının internet data kullanımları, şehirler bazında nasıl değişiklik gösterdi?

İstanbul, Manisa, Malatya ve Muğla, data kullanımının en çok arttığı şehirler oldu

Türk Telekom'un açıkladığı veriler, 2020 yılında data kullanımın en çok arttığı illerin İstanbul, Manisa, Malatya ve Muğla olduğunu gösteriyor. Buna göre, saydığımız şehirlerin tümündeki aylık data kullanım ortalaması, yüzde 49 oranında artış gösterdi. Diğer kentlerimizdeki data artış miktarı ise Denizli haricinde yüzde 35 ila yüzde 48 aralığında gerçekleşti. Denizli'deki data kullanım artış oranı ise diğer 80 ilden çok daha düşüktü. Yapılan açıklamalara göre bu kentteki oran, yüzde 9 oldu.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal tarafından yapılan açıklamalarda, 2020 yılında data kullanımının ciddi oranda arttığı ifade edildi. Bunun nedenlerine de değinen Önal, uzaktan eğitim ve evden çalışma gibi durumlar nedeniyle artışın yaşandığını söyledi. Bununla birlikte milyonlarca tüketicinin katılmayacağı bir açıklamada da bulunan Ümit Önal, dijitalleşme sürecine yaptıkları yatırımlar ve "güçlü" altyapıları sayesinde tüketicilerin kullanım talebini karşılamayı başardıklarını beyan etti. Peki sizce de öyle miydi? Türk Telekom'un sahip olduğu "güçlü" altyapı, sabit internet beklentinizi karşıladı mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.