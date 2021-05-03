Türk Telekom, tam kapanma süresi boyunca ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabileceğiniz hizmetlerini açıkladı. Telekomünikasyon devi, bu hizmetler ile evde geçiren vakti bir nebze de olsa keyiflendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Türk Telekom, 17 gün sürecek tam kapanma boyunca kullanıcılara ücretsiz erişim imkanı vereceği hizmetleri açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Türk Telekom; Tivibu, e-dergi ve Muud gibi servislerinde sunduğu ayrıcalıklar ve ücretsiz erişim imkânı ile kapanma sürecini daha keyifli hale getirmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili olarak paylaşmış olduğu açıklamada "Online İşlemler" uygulamasının müşterilerinin tüm işlemlerini kapıdan dışarı adım atmadan gerçekleştirebilmesini mümkün kıldığını ifade eden Türk Telekom, ayrıca Sil Süpür'ün de her hafta hediye dakika ve internet paketleri dağıtmaya devam edeceğini bildirdi.

Türk Telekom'un çevrimiçi müzik servisi Muud, 1 ay ücretsiz kullanma imkanı tanıyor

Paylaşılan bilgilere göre halihazırda Tivibu Aile, Sinema ya da Spor paketinden birine abone olan Türk Telekom müşterileri, 17 Mayıs tarihine kadar Tivibu bünyesindeki tüm kanallara ek bir ücret ödemeden erişim imkanına sahip olacaklar. Ayrıca e-dergi uygulamasını indirip üye olduktan sonra EVDEKAL kodunu aktif edenler, onlarca dergi ve gazeteye ücretsiz erişim imkanı elde edecekler.

Müzikseverleri de unutmayan Türk Telekom, 17 günlük tam kapanma süresi boyunca kendini müziğe vermek isteyenler için 1 ay ücretsiz Premium Muud üyeliği sunuyor. Üstelik Türk Telekom mobil aboneleri, Muud'da müzik dinlerken internet paketlerinden herhangi bir harcama yapmıyorlar.