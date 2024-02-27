Türk Telekom ve Nokia, 6G İçin İyi Niyet Anlaşması İmzaladı

Türk Telekom ve Nokia, Mobile World Congress 2024'te bir araya geldi. İki firma arasında 6G teknolojisinin entegrasyonu ve geliştirilmesi için bir iyi niyet anlaşması imzalandı.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobile World Congress pek çok firmanın yeni ürünlerini tanıtmasıyla dikkat çekse de fuarda bir araya gelen farklı ülkelerden şirketler, oldukça önemli anlaşmalara imza atıyorlar. Bu anlaşmalardan biri de Türk Telekom ile Nokia arasında imzalandı.

İki firma arasında imzalanan iyi niyet anlaşmasına göre Türk Telekom ve Nokia, 6G teknolojisinin entegrasyonu için birlikte hareket edecek. Ayrıca bu altyapının geliştirilmesi için de Nokia ve Türk Telekom ortak denemeler geliştirecekler. Böylelikle Türkiye, 6G'ye hazır bir duruma gelebilecek.

6G için anlaşma açıklandı

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, konuyla ilgili olarak basına yaptığı açıklamada "Türkiye'de dijital dönüşümün öncü kurumu olarak, iştiraklerimiz ve 6G alanındaki yetkin mühendislerimizle tüm çalışmalarımızı millî sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Dijital çağın olanaklarını dünyayla aynı anda Türkiye'ye sunmak için çalışıyoruz. Bu motivasyonla çıktığımız yolda, teknolojiyi insanlığın iyiliği ve faydası için üreten, geliştiren ve sektörlere değer katan, dünyanın sayılı operatörlerinden biri olmanın da gururunu yaşıyoruz. Ulaşım, sağlık, eğitim, tarım, eğlence ve kentleşmede 5G ve ötesi teknolojilerin sunduğu çözümlere kesinlikle çok ihtiyaç var. Bugün, değerli iş ortağımızla 5G Advanced kapsamındaki iş birliğimizi genişletiyoruz. 6G'ye taşıyoruz. Bundan da son derece mutluyuz. Nokia'yla 6G konusundaki çalışmalarımızın sadece ülkemiz için değil küresel anlamda da faydalı açılımları beraberinde getireceğine yürekten inanıyoruz. İş ortağımıza, bu iş birliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.