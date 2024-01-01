Türk Telekom ve şirkett CEO'su Ümit Önal, ülke genelindeki fiber ağ uzunluğunun vardığı noktayı, diğer önemli gelişmelerle birlikte müjdeledi.

Ülkenin en geniş çaplı internet sağlayıcılarından olan Türk Telekom, hızlı ve güvenli interneti ülkenin dört bir yanına ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda en başta büyük şehirlerde kullanımı yaygın olan internetin kırsalda da oldukça hızlı hâle gelmesine şahit oluyoruz.

“Memleketin bir şehrinde değil her şehrinde” mottosuyla çalışmalarını gerçekleştiren Türk Telekom, 31 Aralık 2023 gecesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla ülke genelindeki fiber ağ uzunluğunda önemli bir noktaya ulaştı. Bununla birlikte şirket, sağlam haberlerle ve CEO’nun açıklamasıyla yılbaşına giriş yaptı.

Son çalışmalarla ülke genelindeki fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye çıktı.

Çanakkale’nin Karacaören Köyü’nde yapılan çalışmalarla ulaşılan bu başarı, CEO tarafından şu sözlerle müjdelendi:

“Türkiye Yüzyılı’nda hayatın her noktasına değer katan çalışmalarımızla, istisnasız herkes için erişilebilir bir dijital gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu hedef kapsamında; memleketin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar, “bir şehirde değil her şehirde” proje ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2024 yılı itibariyle, milli mücadele ruhunun simge şehirlerinden Çanakkale’de, saha ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla, fiber ağ uzunluğumuzu 435 bin kilometreye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

“Savunmadan sanayiye, finanstan enerjiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, sanattan spora birçok farklı alanda dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Teknoloji alanındaki deneyimimizle otoyolları, köprüleri, şehirleri, tarihimizi yansıtan kültürel ve manevi miras alanlarımızı uçtan uca dijitalleştiriyoruz.”

“Malkara-Çanakkale otoyolunda gerçekleştirdiğimiz fiber altyapı çalışmaları da bunun güzel bir örneği. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Çanakkale Boğazı’nın iki tarafını birleştirmesi gibi Türk Telekom olarak biz de boğazın iki yakasını fiber ağlarla örüyoruz. Tarihimizde çok kıymetli bir yere sahip olan Gelibolu Yarımadası’nı ve ülkemizin en batısında bulunan Gökçeada’yı deniz altından fiber ile buluşturuyoruz.”

yüzde 97’ye; 435 bin kilometrelik fiber ağ uzunluğumuz ile 32,2 milyona ulaştı. Şirket olarak, insanı merkeze alan yaklaşımımızla teknoloji birikimimizi doğru yatırımlarla güçlendirerek dijital geleceğin inşasına liderlik etmeyi sürdüreceğiz.” “Çanakkale Merkez’de fiberleşme oranımız; 435 bin kilometrelik fiber ağ uzunluğumuz ile Türkiye genelinde hane kapsamamız iseulaştı. Şirket olarak, insanı merkeze alan yaklaşımımızla teknoloji birikimimizi doğru yatırımlarla güçlendirerek dijital geleceğin inşasına liderlik etmeyi sürdüreceğiz.”

Gelibolu ve Gökçeada’da fiberleşme oranının yüzde 100’e yaklaştığını belirten CEO, Çanakkale’nin 12 ilçesinden 11’inde kullanıcıların 1000 Mbps internet deneyimleyebildiğini belirtti. Buna ek olarak Çanakkale Merkez’in kırsal alanları dahil olmak üzere fiberleşme oranı yüzde 97’ye, Gelibolu’daki fiberleşme oranı yüzde 94’e, Gökçeada’da fiberleşme oranı ise yüzde 96’ya çıkarıldı.

İstanbul-Malkara-Çanakkale Otoyolu da güzergah boyunca fiber altyapı sunan şirket; Ana Kontrol Merkezi ve Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri’nin altyapılarını hızlı ve stabil işleyecek şekilde kurduğunu belirtti. Bunlar haricinde elbette sürüş güvenliğine yönelik teknolojiler de söz konusu.

İçinde bulunduğumuz senede 435 bin kilometrelik hattın daha nereye kadar uzayacağını da hep birlikte göreceğiz.