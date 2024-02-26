Turkcell, Uydu Üzerinden Haberleşme Çalışmalarına Başladı

Turkcell, uydular üzerinden haberleşme hizmeti sağlamayı amaçlayan Lynk ile iş birliğine gideceğini açıkladı.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobile World Congress'e katılan firmalarımızdan Turkcell, uydu haberleşme şirketlerinden Lynk ile uydu üzerinden iletişim için iş birliği yapacağını duyurdu. İki firma SMS, ses ve veri servislerini deneme konusunda birlikte çalışacaklar.

Turkcell, yeni teknolojilere odaklanıyor

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yapılan iş birliği ile yaptığı açıklamada “Karasal şebekelerin kurulamadığı veya erişim imkanlarının kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde mevcut mobil şebekelere tamamlayıcı bir rol üstlenmek üzere yola çıkan NTN (Karasal Olmayan Şebekeler) çözümleri, tüm dünyada önem kazanıyor. Sürekli gelişen uydu teknolojileri sayesinde artık mobil kapsamanın götürülemediği karasal alanlar ve açık denizlerde bulunan müşterilerimize de hizmet verebilmek amacıyla NTN firmalarıyla iş birliği imkanlarını araştırıyor ve bu sayede coğrafyanın her noktasına daha kesintisiz bir şekilde vermeyi hedeflediğimiz hizmetleri test ediyoruz. Gelecek nesil teknolojileri ülkemize kazandırma konusundaki öncülüğümüzü sürdürme hedefiyle teknolojinin birçok alanında olduğu gibi uydular üzerinden mobil servisler sunma konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Koç ayrıca ulusal ve uluslararası iş birliklerini sürdüreceklerini söylerken, 5.5G ve 6G odaklı Ar-Ge çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi. Uydu kanalını kullanabilen cep telefonu ve modem gibi cihazlar, mobil kapsamanın olmadığı bölgelerdeki kullanıcıların mesaj, ses ve veri servislerini kullanmalarını sağlıyor. Bu kapsamda pek çok şirket çalışmalarını devam ettiriyor. Pek çok firmanın bu alanda çalışmaları bulunuyor.