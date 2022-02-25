Üç Operatörden Ukrayna'daki Türklere Ücretsiz Hizmet

Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell, peş peşe paylaştıkları açıklamalarla Ukrayna'daki Türklere ücretsiz SMS, internet ve konuşma hakkı sunacaklarını açıkladı. Ukrayna'daki Türk vatandaşlar, halen ülkede mahsur durumdalar.

Rusya – Ukrayna savaşı sürerken Ukrayna’da mahsur kalan Türk vatandaşlar, halen ülkeden kurtarılmayı bekliyorlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son yaptığı açıklamasında hazırlıkların tamamlandığını ancak Ukrayna hava sahasının kapalı olduğunu belirtti. Bakan, kara yoluyla tahliye durumunda Romanya, Polonya ve Moldova’nın vize, PCR testi ve aşı sertifikası istemeyeceğini açıklamıştı.

Öte yandan ülkemizin üç büyük GSM operatörü Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell, Ukrayna’daki vatandaşlara yönelik önemli açıklamalar paylaştı. Her üç operatör de Ukrayna’da bulunan vatandaşların acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamaları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet hizmeti sunacaklarını paylaştı. Üç operatörün peş peşe yaptığı duyurular şu şekildeydi:

Ukrayna'daki Türk vatandaşlar, ücretsiz SMS, konuşma ve internetten faydalanabilecek:

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