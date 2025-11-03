Turkcell'den 5G Marka Tescili: Super, Ultra, Max ve Plus Paketler Geliyor!

Turkcell, önümüzdeki yıl hayata geçireceği 5G hizmeti için “Super”, “Ultra”, “Max” ve “Plus” markalarını tescil ettirdi. Peki bu marka tescilleri ne anlama geliyor?

Turkcell, 1 Nisan 2026’da Türkiye genelinde hizmete başlayacak 5G teknolojisi için büyük bir hazırlık içinde ve bu hazırlık en azından isimlendirme olarak kısmen şaşırtabilir.

Şirket, “Super 5G”, “Turkcell 5G Plus”, “Turkcell Super 5G”, “Turkcell 5G Ultra” ve “Turkcell 5G Max” isimleriyle marka tescil başvurusunda bulundu. 7 Ekim 2025’te yapılan bu başvurular, 27 Ekim’de Türk Patent Enstitüsü Marka Bülteni’nde yayımlandı. Tescil süreci olumlu sonuçlanırsa bu markalar Turkcell’in 5G dünyasındaki yeni yüzü olacak.

Turkcell'in 5G marka tescilleri ne anlama geliyor?

Sektör uzmanlarına göre Turkcell, bu markaları farklı hız veya hizmet kategorileri olarak konumlandıracak. Örneğin “Turkcell 5G Plus” bireysel kullanıcıları hedeflerken, “Turkcell 5G Max” daha kurumsal ve yüksek hız odaklı bir paket olacak. Böylece Turkcell, 5G deneyimini farklı müşteri segmentlerine özel hâle getirmiş olacak.

Türk Telekom ise geçtiğimiz yıl 5G alanında marka tescili yapan ilk operatör olmuştu. Şirket, “Türk Telekom 5G Hızdan Ötesi” markasını tescillemiş ve 5G logosunu da koruma altına almıştı. Vodafone Türkiye tarafında ise henüz 5G ile ilgili bir marka başvurusu bulunmuyor.