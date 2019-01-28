Mobil internetin her zerresine ihtiyacımızın olduğu bu dönemde, fiyatların yükselmesi canları sıkıyor. Her şeye rağmen operatörlerin yüzleri güldüren kampanyaları bir nebze olsun içleri rahatlatıyor. Turkcell’in 28 Ocak’tan itibaren başlayıp 6 hafta boyunca toplamda 25 GB internet hediye vereceği “#senyapdiye” kampanyasının detaylarına değiniyoruz.

Faturalar kabarıyor, hem evde hem de cepte internetin maliyeti yükseliyor. Artık telefonlarımız daha çok veri tükettiği için aboneliklerimizin standart veri paketleri yetersiz gelmeye başlıyor. Bu sırada operatörler, kullanıcılarını kaybetmemek adına çeşitli kampanyalar düzenliyorlar.

Vodafone’un Yanımda uygulamasındaki haftalık hediyelerine benzer bir adım atan Turkcell, 28 Ocak-10 Mart tarihleri arasında geçerli olan, toplamda 25 GB internet hediyeli kampanyasını başlattı.

Sen Yap Diye Bedava İnternet adıyla düzenlenen kampanyada, her hafta farklı şartları yerine getiren kullanıcılara 3 ila 10 GB internet paketi hediye ediliyor. Toplamda 25 GB interneti ücretsiz şekilde kullanmak, çoğu Turkcell abonesinin yüzünü güldürecektir.

Peki hangi hafta, hangi şartlar karşılığında, ne kadar ücretsiz internet hediyesi var?

1. Hafta: 28 Ocak - 3 Şubat / Fizy’den 25 şarkı dinleyene: 3GB

28 Ocak - 3 Şubat / Fizy’den 25 şarkı dinleyene: 3GB 2. Hafta: 4-10 Şubat / TV+ uygulaması üzerinden 25 dakika TV izleyene: 3GB

4-10 Şubat / TV+ uygulaması üzerinden 25 dakika TV izleyene: 3GB 3. Hafta: 11-17 Şubat / Dergilik’ten 25 yayın indirene: 3GB

11-17 Şubat / Dergilik’ten 25 yayın indirene: 3GB 4. Hafta: 18 Şubat - 24 Mart / Yaani uygulamasından 25 tane arama yapana: 3GB

18 Şubat - 24 Mart / Yaani uygulamasından 25 tane arama yapana: 3GB 5. Hafta: 25 Şubat - 3 Mart: Lifebox uygulamasına telefon rehberini yedekleyene: 3GB

25 Şubat - 3 Mart: Lifebox uygulamasına telefon rehberini yedekleyene: 3GB ​6. Hafta: 4 - 10 Mart / Paycell ile tek seferde 25 veya üzeri alışveriş yapana: 10 GB

Kampanyanın belki de en eksik tarafı, verilen hediye internetlerin 24 saat geçerli olması. Yani hediyeyi aldıktan sonraki gün içerisinde kullanım yapmazsanız, hakkınız kayboluyor.

Turkcell, bütün abonelerin kampanyaya katılabileceğini söylüyor. Bunun için abonelerin BiP mesajlaşma uygulamasını indirip #senyapdiye isimli kampanya kanalını takip etmeniz gerekiyor. Eğer halihazırda BiP uygulamanız varsa, App Store ya da Google Play Store üzerinden son sürüme güncellendiğini kontrol edebilirsiniz.

Kampanya hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.