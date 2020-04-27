Türkiye, 140 Bin Yazılım Geliştiricisiyle Avrupa'da 12. Oldu

Avrupa'da yapılan bir araştırma sonucu, ülkelerdeki yazılım geliştirici sayıları açıklandı. Türkiye'de ise 140 bin yazılım geliştiricisi olduğu ifade edildi.

Teknoloji ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceleyen Ajans Press, PRNet'in de dijital basın basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl teknoloji ile alakalı basında 50 bin 570 haberin yer aldığını tespit etti.

Yazılımlarla ilgili yapılan haber adetlerine bakıldığı zaman ise geçen yıldan bu yana 30 bin 136 haber olduğu görüldü. Kontrol edilen haber içerikleri ise son yıllarda yazılım için yapılan yatırımlar dışında, Türkiye’den yapılan yazılım ithalatından, yapay zekâ kullanımına geçişe kadar birçok başlık görüldü.

Birinci Sırada Almanya

Avrupa ülkelerindeki yazılım geliştirici sayıları, Ajans Press’in stackoverflow.com verilerinden elde edilen bilgilere göre açıklandı. Türkiye’de 140 bin yazılım geliştirici olduğu ifade edilirken, birinci sıraya 837 bin ile Almanya’nın yerleştiği açıklandı. Almanya’ya en yakın ülke ise 814 bin ile İngiltere olurken, üçüncü ülke 467 bin yazılım geliştiriciyle Fransa olarak kayıtlara geçti. İlk üçü takip eden ve en çok yazılım geliştiriciye sahip diğer ülkeler ise sırasıyla, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Polonya ve Ukrayna olarak sıralandı.

Türkiye ise sıralamaya göre 12. oldu. Türkiye’den sonra gelen bazı ülkeler ise; Romanya, Danimarka, Belçika ve Norveç olarak kayıtlara geçti.