İfade Özgürlüğü Derneği, 2020 yılında Türkiye’de kaç internet sitesinin engellendiğini açıkladı. Bununla birlikte sosyal medya hesaplarına yapılan incelemeler ve engellemeler de raporda yer aldı.

2017 yılından bu yana faaliyet gösteren İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Türkiye’de internette yapılan engellemelere yönelik 2020 EngelliWeb raporunu yayınladı. ‘Fahrenheit 5651 – Sansürün Yıkıcı Etkisi’ adıyla yayınlanan rapor, 2020 yılı boyunca Türkiye’de engellenene internet sitesi sayısını, hangi kurumun ne kadar engelleme yaptığını ve sosyal medyadaki hesaplara yapılan işlemlerin sayısını gösterdi.

Çalışma, her ay 207 milyon alan adının taranması, 90 farklı haber sitesini içeren 11 milyon güncel haberin haftalık taranması, yaklaşık 33 milyon arşiv kategorisindeki haberin aylık bazda taranması, 175 farklı alan adının erişime engellenip engellenmediğinin gerçek zamanlı izlenmesi, YouTube ve Twitter API’ı kullanılarak Türkiye’den erişime engellenmiş video, hesap ve içeriklerin tespiti, Lumen API’ı ve geliştirilen araçlar kullanılarak veri tabanındaki erişim engelleme kararlarının tespiti ve analizi ve bazı haber sitelerinden gönderilen erişim engellenmesi kararlarının analiziyle gerçekleştirildi.

2020’de Türkiye’de 58 bin 809 adet internet sitesi engellendi:

İFÖD tarafından açıklanan sayıya göre Türkiye’de geçtiğimiz yıl 58 bin 809 adet internet sitesi engellendi. Bir önceki yıl bu sayı 61 bin 380 olarak açıklanmışken 2018 yılı, engellemeler açısından zirve yıldı. Yalnızca 2018 yılında 94 bin 585 adet internet sitesi engellendi.

Engellemeler büyük oranda BTK tarafından yapıldı fakat farklı kurumlar da engel kararına imza attı:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2020 yılı boyunca verilen 58 bin 809 engelleme kararının 52 bin 185’inde imzasını taşıyor. BTK’yı engelleme kararında takip eden tarafsa 3 bin 25 engelleme kararıyla yargı yer alıyor. Listede Sağlık Bakanlığı, Spor Toto, Milli Piyango, Türkiye Jokey Kulübü ve Tarım ve Orman Bakanlığı gibi kurumları da görmek mümkün.

75 bin sosyal medya hesabı sorgulandı, 32 bin hesaba yasal işlem uygulandı:

2020 yılında Türkiye’de 75 bin 292 sosyal medya hesabı inceleme altına alındı, bunlardan 32 bin 390’ı hakkında yasal işlem yapıldı. Yasal işlemler kapsamında 2 bin 397 kişi göz altına alındı, 77’si tutuklandı.

Türkiye’de yapılan engellemelere ve taleplere yönelik detaylı verileri içeren rapora bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.