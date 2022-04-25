Türkiye'de 'Spor' Denince Akla Gelen İlk Takım Belli Oldu!

Bilyoner ve DORinsight araştırma şirketi aracılığıyla yapılan araştırmayla ülkemizde akıllara ilk gelen spor dalı ve kulübünün ne olduğu açıklandı.

Tarihimize baktığımızda pek çok spor dalının popüler bir hale gelmesi 19. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Her ne kadar o dönemlerde popüler spor dalları halter, güreş, binicilik, okçuluk gibi alanlar olsa da şu anda bu durum biraz daha farklı alanlara doğru evrildi.

Günümüzde artık ‘spor’ denince büyük bir çoğunluğumuzun aklına sadece birkaç spor dalı gelmeye başladı. Yapılan bir araştırma da tam olarak bu konuyu ele alıyor ve aklımıza gelen ilk spor dallarının hangileri olduğunu gösteriyor. Gelin, araştırmanın ne olduğuna ve sonuçlarına birlikte bakalım.

“Spor kulübü” denince akla ilk gelen kulüp: Fenerbahçe

Ülkemizde spora ve spor dallarına olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Tabii kulüplerin taraftar sayıları da yine aynı oranda artıyor. Türkiye'nin ilk çevrim içi bahis platformu olan Bilyoner de DORinsight ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi ve “spor” denince akla ilk gelen spor kulübünü ve spor dalını açıkladı.

Bazı taraftarları kızdırabilecek olan araştırma, 600’ü kadın 600'ü erkek olmak üzere 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sonuçlara göre; yüzde 86’yla futbol en çok akla gelen spor dalı oldu. Futboldan sonra akla gelen diğer spor dallarının ise yüzde 62’lik oranla basketbol ve yüzde 51’lik oranla voleybol olduğu bildirildi.

Tabii ki ülkemizdeki en büyük izlenme oranlarına sahip olan futbolun ilk akla gelen spor dalı olması pek de şaşırtıcı değil. Katılımcıların futbol, basketbol ve voleybol cevaplarının ardından sonraki popüler cevaplar sırasıyla; tenis, masa tenisi, hentbol, buz hokeyi ve snooker oldu.

Araştırmanın bir de tartışmalara sebep olabilecek bir diğer konusu spor kulüpleriydi. Katılımcılara yöneltilen sorular ve alınan cevaplara göre ülkemizde ilk akla gelen spor kulübü yüzde 32’lik oranla Fenerbahçe oldu. İkinci akla gelen kulüp ise yüzde 29’luk oranla Fenerbahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray oldu. Geri kalan katılımcıların yüzde 22’si Beşiktaş, yüzde 3’ü ise Trabzonspor cevabını verdi.