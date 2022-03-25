Fenerbahçe Spor Kulübü, satış rekorları kıran Fenerbahçe Token için popüler blok zinciri projesi Avalanche ile yeni bir işbirliği yapıldığını duyurdu. Sarı lacivertli ekip, Avalanche ağına transferlerin başladığını ve 100.000 adet token'ın ağda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kripto para birimleri dünya çapında gittikçe yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu da sayısız insan ve kurumun, ‘geleceğin teknolojisi’ olarak görülen bu para birimlerine yatırım yapmasına neden oluyor. Durum böyle olunca dev spor kulüpleri de hızla yayılan bu duruma ayak uydurmaya çalışıyor ve kripto paralar ile ilgili adımlar atıyor.

Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe de bu takımların arasında bulunuyor. Kulüp, geçtiğimiz aylarda kripto para birimi FLOKI ile çorap sponsorluğu anlaşması yapmıştı. Sarı lacivertli kulüp bunun yanı sıra daha önceki aylarda taraftarlardan büyük ilgi gören Fenerbahçe Token’i (FB) piyasaya sürmüştü. Şimdi ise bu token ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Token Avalanche ağına taşındı

Kulübün resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre ön satışlarıyla rekor kıran ve şu sıralarda 42 TL civarlarından işlem gören Fenerbahçe Token, yapılan çalışmalar kapsamında popüler AVAX kripto para biriminden tanıdığımız Avalanche ağında da kullanılabilecek. Sarı lacivertli ekip bununla ilgili açıklamalarında inşa edilen bir blok zinciri köprüsü vasıtasıyla ağa transfer edildiğini aktararak şu ifadeleri kullandı;

“Bir ERC-20 token’i olan Fenerbahçe Token, 1 Mart tarihi itibariyle bağımsız bir ağ olan Avalanche ağına taşındı. İnşa edilen blok zinciri köprüsü vasıtasıyla Avalanche ağına da transfer edilen FB Token’lar, Ethereum ağında yok edilmekte ve köprünün diğer tarafında denk bir varlık olarak alıcıya ulaştırılmaktadır”

Açıklamaların devamında ise 100 bin token’ın Avalanche ağında olduğu ifade edildi; “Avalanche ağında üretilecek yeni projeler ve iş birliğinin ilk resmi adımı olan blok zinciri köprüsünden sembolik olarak geçirilen 100.000 adet Fenerbahçe Token, şu anda ağda bulunuyor. Taşınan bu token’lar Ethereum ağında yakılarak imha edildi.”

Ayrıca kulüp, Barcelona’da gerçekleşen, kripto para ve blok zinciri sektörünün önde gelen isimlerinin yer aldığı Avalanche Summit’e Fenerbahçe Spor Kulübü Djital Dönüşüm Ekibi’nin de katıldığını ifade etti. Açıklamalara göre zirvede kulübü temsil eden ekip, ağın arkasındaki şirket Avalabs yetkilileri, yatırımcılar ve geliştiricilerle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Token yakın zamanda başka borsalarda listelenebilir

Fenerbahçe son olarak, şu sıralarda Paribu’dan işlem gören Fenerbahçe Token konusunda yeni adımlar atılacağını da açıklamalara ekledi. Yapılan duyuruda kripto para biriminin yakın zamanda yerli ve global, merkezi ve merkeziyetsiz borsa listelemelerinin gerçekleşeceği bildirildi.