Teknoloji Bakanı: Türkiye, Antarktika’da Kalıcı Üs Kuruyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin Antarktika macerasını anlatan 1 saatlik belgeseli paylaştı. Bakan, paylaşımla birlikte ülkemizin bu bölgede kalıcı üs kuracağının da müjdesini verdi.

Dünyanın en zorlu yaşam bölgesi olan Antarktika, uzun yıllardan beri çeşitli ülkelerin gözdesi durumunda. Şimdiyse, bu bölgede üs kuran ülkelere Türkiye de katılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla “Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika” belgeselini takipçileriyle paylaşırken bilim adına önemli bir duyuru da gerçekleştirdi.

Belgeselle birlikte paylaşılan mesajda, “4 yıl öncesine kadar hiç olmadığımız Antarktika’da bugün kalıcı üs kuruyoruz. Zorlu beyaz kıta yolculuğunu belgeselleştirdik. En büyük desteği de galasına ev sahipliği yapan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’den aldık, müteşekkiriz” diyen Varank, bu tesisin Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından düzenlendiğini söyledi.

Türklerin Antarktika macerası 57 dakikalık belgesel oldu

Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeseline konu olan seferde 24 araştırmacı, pek çok soruya cevap aramak için Antarktika’ya gitti. Prof. Dr. Ersan Başar liderliğinde gerçekleştirilen seferin koordinatörlüğünü Doç. Dr. Burcu Özsoy yaparken, tüm bu anlar kameralarla kayıtlara geçti. Araştırmalar sırasında toplamda 135 saatlik ham görüntüye ulaşılırken, bu görüntüler kullanılarak 57 dakikalık “Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika” isimli belgesel karşımıza çıktı.

TRT Belgesel YouTube kanalında 29 Eylül 2020’de paylaşılan belgesel, Dünya’nın geçmişini, bugününü ve yarınını çok yakından ilgilendiren Antarktika’yı daha yakından tanımamızı sağlıyor. 1 ay boyunca bu zorlu kıtada kalan ekibimiz, bu noktada pek çok hayati araştırma yapıp bilimsel veriler topladılar.