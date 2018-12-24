Türkiye'de Bu Hafta Google'da En Çok Yapılan 30 Arama

Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aralamaları belli oldu. Genellikle ülkenin o günkü gündeminin yön verdiği aramalarda geçtiğimiz haftadan beri yaşananlar dikkat çekiyor. Hastaneye kaldırılan Ayşen Gruda ve Endonezya'da gerçekleşen tsunami, listede gözümüze çarpanlar oluyor.
Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir.
Google Arama Trendleri (17-24 Aralık 2018)
- Kış gündönümü, 21 Aralık, en uzun gece
- İstanbul’da deprem
- Asgari ücret ne kadar olacak?
- Metin Akpınar, Müjdat Gezen
- Ayşen Gruda
- Ekrem İmamoğlu
- Sarıkamış Harekatı
- Endonezya tsunami
- Bursa’da deprem
- Hulusi Akar, Özgür Özel
- Hubris sendromu
- Gamze Özçelik
- Ustura Kemal
- Mansur Yavaş
- Ahmet Telli
- Şahan Gökbakar
- Ayça Ayşin
- Mazhar Alanson
- Enflasyon
- Faruk Çolakoğlu
- Rojda Demirer
- Kubilay, Menemen Olayı
- 31 Aralık tatil mi, Yılbaşı tatili
- Tevfik Alparslan
- Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci
- Doğu Ekspresi
- Fas, Maren Ueland
- Gülnur Aybet
- Google Asistan
- Mevlana