Türkiye'de Bu Hafta Google'da En Çok Yapılan 30 Arama

Her zaman olduğu gibi ülkenin ve magazin dünyasının gündemi, bir kez daha Google'da yapılan aramaları doğrudan etkilemiş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aralamaları belli oldu. Genellikle ülkenin o günkü gündeminin yön verdiği aramalarda geçtiğimiz haftadan beri yaşananlar dikkat çekiyor. Hastaneye kaldırılan Ayşen Gruda ve Endonezya'da gerçekleşen tsunami, listede gözümüze çarpanlar oluyor. Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir. Google Arama Trendleri (17-24 Aralık 2018) Kış gündönümü, 21 Aralık, en uzun gece İstanbul’da deprem Asgari ücret ne kadar olacak? Metin Akpınar, Müjdat Gezen Ayşen Gruda Ekrem İmamoğlu Sarıkamış Harekatı Endonezya tsunami Bursa’da deprem Hulusi Akar, Özgür Özel





Hubris sendromu Gamze Özçelik Ustura Kemal Mansur Yavaş Ahmet Telli Şahan Gökbakar Ayça Ayşin Mazhar Alanson Enflasyon Faruk Çolakoğlu





Rojda Demirer Kubilay, Menemen Olayı 31 Aralık tatil mi, Yılbaşı tatili Tevfik Alparslan Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci Doğu Ekspresi Fas, Maren Ueland Gülnur Aybet Google Asistan Mevlana İLGİLİ HABER Çin'in, Dünyanın En Çok ‘Google’lanan’ Dizisi: Yanxi Palace

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/googleda-turkiye-en-cok-ne-ariyor-41061727

 47 5 4 4 2