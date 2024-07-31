Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki geniş bant internet abone sayısını açıkladı.

Türkiye'de geniş bant internet abone sayısı gittikçe artıyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk üç ayına ait "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, yılın ilk çeyreğinde kurumca yetkilendirilen 455 şirketin 834 yetki belgesine sahip olduğunu belirtirken, Türk Telekom ve diğer işletmecilerin net satış gelirlerinin de 76,5 milyar lira olduğunu belirtti. Uraloğlu, Türkiye'deki yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı sayısının da 8 olduğunu ifade etti.

Ülke nüfusu kadar 4,5G kullanıcısı var

Uraloğlu açıklamasında, "Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından, Mart 2024 sonu itibarıyla, 7,6 milyon elektronik imza ve 994 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,56 milyon elektronik sertifika oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2024 yılının başı itibarıyla mobil hat sayısının 93 milyona, mobil abone yaygınlığının ise yüzde 108,8'e ulaştığını belirtti. 4,5G hizmetini kullanan abone sayısı ise 85,6 milyon oldu. Yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 358 bin 139 numara taşındı, taşınan toplam numara sayısı 179,7 milyonu geçti.

Genişbant internet abone sayısı 94,2 milyona yükseldi, bunun 74,4 milyonu mobil internet aboneleriydi. 2024 yılı ilk çeyreğinde fiber altyapı 568 bin kilometreye, fiber internet abone sayısı ise 7 milyona ulaştı. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama veri kullanımı 274,2 gigabayt, mobil abonelerin ise 17,7 gigabayt oldu.