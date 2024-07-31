Türkiye'de aylık aktif kullanıcı sayısı bakımından en üst sırada yer alan haber sitesi belli oldu. 30 milyonun üzerinde tekil kullanıcıya sahip Mynet, rakiplerini geride bırakarak zirvede yer aldı.

Artık her şeyin dijitalleşmesiyle Türkiye de dahil dünya çapında birçok insan haberleri internetten takip ediyor. Sosyal medyadan haberlere ulaşanların sayısı bir hâyli fazla olsa da haber siteleri hâlâ birçok haber sitesinin kullanıcılar tarafından tercih edildiğini görüyoruz.

Şimdi ise Türkiye’de en çok kullanıcısı bulunan haber uygulamaları hakkında bilgiler geldi. Bu konuda en üst sırada yer alan site belli oldu.

Mynet’in aramalarda ve kullanıcı sayısında en önde

İlk olarak 1999 yılında kurulan ve uzun yıllardır faaliyetlerine devam eden haber sitesi Mynet, birçok alanda lider olmayı başardı. Sensor Tower verilerine göre uygulama bazında aylık ve günlük kullanıcı sayısı bakımından üst sırada yer aldı. Diğer büyük 6 haber sitesinin toplamından fazla kullanıcı sayısı olduğu görüldü. En çok indirilen haber uygulamaları arasında ise ilk beşte yer alıyor. Tabii X(Twitter), Bundle gibi haber üretmeyen haber takip uygulamalarının da haber uygulaması olarak yer aldığını belirtelim.

Bunun dışında Mynet’in arama tarafında da en üst sırada yer aldığı görüldü. Buna göre haber sitesi, Google’dan yapılan kelime bazlı aramalardaki Türkiye geneli sonuçlarda rakiplerinden çok önde olarak ilk sırada yer aldı.

Mynet'in şu anda 30 milyon tekil kullanıcısı ve aylık 1 milyarın üzerinde sayfa görüntülenmesi bulunuyor.