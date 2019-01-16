Dünyanın Yaşam Kalitesi En Yüksek Şehirleri Belli Oldu

Nubeo, 2019 yılının üçüncü haftasına girdiğimiz şu günlerde 2019 yılının yaşam kalitesi en yüksek şehirlerini açıkladı. Bursa, Türkiye şehirleri arasında bir sürpriz olmayı başardı.

Dünya üzerinde bulunan 200’den fazla şehri yaşam kaliteleri, nüfusları, trafik durumları, sağlık durumları, pahalılıkları, suç oranları gibi kategorilerde puanlayan ve bu puanlara göre listeleyip oluşan dünya haritasını paylaşan Nubeo, 2019’un yaşam kalitesi açısından en iyi şehirlerini açıkladı. Peki Nubeo veri tabanında yer alan 4 Türk şehri listenin kaçıncı sırasında yer aldı?

Listenin ilk 10 sırasında bulunan şehirlere ve Türk şehirlerinin listedeki konumuna aşağıdan bakabilirsiniz. Nubeo veri tabanındaki tüm şehirlerin aldıkları puanlara ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1- Canberra - Avustralya - 224.30

2- Eindhoven - Hollanda - 216.39

3- Raleigh - ABD - 216.05

4- Adelaide - Avustralya - 206.65

5- Zürih - İsviçre - 204.42

6- Madison - ABD - 204.36

7- Brisbane - Avustralya - 202.90

8- Wellington - Yeni Zelanda - 201.96

9- Columbus - ABD - 195.88

10- Charlotte - ABD - 195.85

90- Bursa - Türkiye - 164.45

138- İzmir - Türkiye - 140.65

149- Ankara - Türkiye - 130.16

183- İstanbul - Türkiye - 111.44