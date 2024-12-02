Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan işletim sistemleri belli oldu. Türkiye, hem dünya ortalaması hem de Avrupa ortalamasına göre bilgisayar kullanımında ciddi anlamda geride kalmış görünüyor.

Dünya çapında ya da Türkiye'de en çok kullanılan masaüstü ve mobil işletim sistemlerine ait verileri daha önce defalarca kez sizlerle paylaşmıştık. Ancak bu içeriğimizde çok daha enteresan bir veriyi ele alacağız. Türkiye'de, Ocak-Kasım 2024 dönemindeki 11 ayda en çok kullanılan işletim sistemlerini mobil-masaüstü karışık şekilde ele alacağız.

Peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Mobil ile masaüstü işletim sistemlerini karşılaştırmak, elma ile armutu karşılaştırmak olmuyor mu? Eğer "Windows, iOS'tan daha popüler" gibi bir sonuca ulaşırsak bu elmayla armutu karşılaştırmak olur, doğru. Ancak bizim amacımız Türkiye'deki mobil cihaz sayısı ile bilgisayar sayısı arasındaki dramatik farkı ortaya koymak.

Türkiye'de akıllı telefon ve tablet kullanım oranı, bilgisayar kullanım oranından 3,4 kat fazla

Yukarıdaki grafik, Türkiye'de en çok kullanılan işletim sistemlerini gösteriyor. OS X yazan kısmın macOS olduğunu ve iPadOS'un iOS'a dahil olduğunu belirtelim. Grafiğe baktığımızda Türkiye'deki Android kullanıcı sayısının Windows kullanıcı sayısından 3 kat daha fazla olduğunu görüyoruz. iPhone ve iPad kullanıcı sayısı ise Mac kullanıcı sayısının yaklaşık 13 katı.

iOS ve Android'in toplam pazar payı %76'nın üzerinde. Windows, macOS ve Linux'un toplam pazar payı ise %22 civarında. Yani çok kaba bir yorumla Türkiye'de akıllı telefon ve tablet kullanım oranı, bilgisayar kullanımının 3 katından fazla diyebiliriz. Kaldı ki Windows'un Windows ve macOS'un pazar payının belli bir kısmı tekil kullanıcı değil şirket cihazlarından geliyor.

Avrupa'da akıllı telefon ya da tablet kullanan her 10 kişiden 8'i bilgisayar da kullanıyor

Durumun vahametini göstermek için verileri önce Avrupa, sonra da dünya geneli ile karşılaştırmak istiyorum. Yukarıdaki tabloda Avrupa'nın işletim sistemi dağılımını görüyorsunuz. iOS ve Android'in toplam pazar payı %54.37 seviyesindeyken Windows, macOS ve Linux'un toplam pazar payı %42.94. Yani Türkiye'de akıllı telefon sahiplerinin yaklaşık %30'u aktif olarak bilgisayar kullanıyorken Avrupa'da bu oran %80 seviyelerine çıkmış durumda.

Dünya genelinde akıllı telefon ya da tablet kullanan her iki kişiden biri bilgisayar da kullanıyor

Gelin bir de rakamları dünya geneli ile karşılaştıralım. Android ile iOS'in dünya çapında pazar payı %62.38. Windows, macOS ve Linux'un toplam pazar payı ise %34.31. Buradan yola çıkarak Dünya genelinde bir akıllı telefon ya da tablet kullanan her iki kişiden birinin aynı zamanda bilgisayar da kullandığını söyleyebiliriz. Avrupa ortalamasıyla karşılaştırıldığında düşük bir oran gibi gözükse de dünya çapında akıllı telefon kullanıcılarının aynı zamanda bilgisayar da kullanma oranı, Türkiye'nin neredeyse 2 katı kadar.

Editörün yorumu: Üreten toplumlar kitap, tüketen toplumlar bilgisayar kullanır.

Yani? Ne olmuş daha az bilgisayar kullanıyorsak? Dürüst olmak gerekirse bu rakamların sosyal etkisini bir akademisyenin yorumlaması çok daha doğru olacaktır ancak 10 yıla yakın teknoloji editörlüğü tecrübem ve tarihe olan merakımla bu verileri kendimce yorumlayabileceğimi düşünüyorum. Hemfikir ya da karşıt olun sizlerin de yorumlarını merak ediyorum.

Şahsi görüşüm, 18. yüzyılda kitap okuma oranları ne ifade ediyorsa 21. yüzyılda bilgisayar kullanım oranı benzer şeyi ifade ediyor. Profesyonel seviyede bir şeyler üretmek, araştırma yapmak vb. işler çoğunlukla bilgisayar üzerinden yapılır. Yani derinlikli bilgi üretirken de tüketirken de bilgisayarı daha çok kullanırız. Akıllı telefonlar ise daha çok yüzeysel bilgiye ulaşmak ve çoğunlukla içerik tüketmek için kullanılır.