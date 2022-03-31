Dünya çapında gerçekleşen ilk Metaverse odaklı Hackathon, 11-12-13 Mart 2022 tarihlerinde, GamFed Türkiye tarafından Coderspace ve Pera Games ortaklığında gerçekleştirildi. Gelin bu dikkat çeken etkinlikte neler yaşandı, birlikte göz atalım.

Metaverse kavramının her geçen gün değer kazandığı ve popülerleştiği bir dönemdeyiz. Bu kavram ve içini dolduran sınırsız dünya, geleceğimizi şekillendirecek pek çok önemli detay barındırıyor. Her yeni teknolojik büyük adımda yaşandığı gibi; metaverse'ün de ne anlama geldiğini bilmek ve gelişimine dahil olmak büyük bir öneme sahip.

Ancak yaşadığımız dönemin bir getirisi olarak, herhangi bir konu hakkında doğru, manipüle edilmemiş bilgiye ulaşmak o kadar da kolay değil. Tam da bu noktada, metaverse'ün önemini ve geleceğini vurgulayan; konuyu ilgili kitlelere en iyi şekilde aktarma görevini üstlenen etkinlikler oldukça kritik. Bu etkinliklere öncü olabilecek, dünyanın ilk metaverse odaklı hackathonu, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde gerçekleşti.

Metaverse hakkında her şeyin konuşulduğu verimli bi etkinlik gerçekleşti

Londra merkezli Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu Gamfed’in Türkiye Temsilciliği olan GamFed Türkiye tarafından Coderspace ve Pera Games ortaklığında 11-12-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Metaverse Hackhaton 2022'de pek çok değerli akademisyen ve sektörden önemli isimler, hackathon'a katılan takımlardaki yarışmacılarla bir araya gelerek, metaverse hakkında her şeyi konuştu.

Ellinin üzerinde takımın katıldığı hackathon'da katılımcıların emek verdiği onlarca proje değerlendirildi. 48 saatlik hackathon maratonu, Metaverse ile ilişkili 10 farklı başlık, 10 destekçi, 10 jüri ve 10 takım biçiminde yapılandırıldı. Mentörler ile bir araya gelen takımlar, projelerini geliştirip sunumlarını yaptılar. Ayrıca hackathon boyunca Decentraland buluşmaları, metverse hakkında paneller gibi pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

Uzun ve keyifli bir maratonun ardından 10 farklı destekçinin sağladığı ödüller, kazanan takımlara armağan edildi. Etkinik hakkında daha fazla detaya ulaşmak isterseniz, buraya tıklayarak etkinliğin web sitesine ulaşabilirsiniz.