Toplu taşımada uzun yıllardır devam eden 65 yaş ve üzerine ücretsiz ulaşım uygulaması, son günlerde yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Burdur ve Aksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkı iptal edilmişti.
Bugünse çok daha büyük bir haber gündeme geldi. Belediyelerden bağımsız şehir içi ulaşım hizmeti sunan Özel Halk Otobüsleri, Türkiye genelinde 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım uygulamasını sonlandırdı.
Özel Halk Otobüsleri, 65 yaş ve üzerine artık ücretsiz değil!
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta şehir otobüslerinde uygulanacak şekilde anlaşılan bu karara yönelik bir açıklama paylaştı ve kararın tüm Türkiye genelinde, Özel Halk Otobüsleri tarafından belediyelerden bağımsız şekilde alındığını paylaştı. Açıklamada bu kararın gerekçesine de yer verildi.