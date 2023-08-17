Özel Halk Otobüsleri, Türkiye genelinde 65 yaş ve üzeri için uygulanan ücretsiz ulaşım uygulamasını iptal etti.

Toplu taşımada uzun yıllardır devam eden 65 yaş ve üzerine ücretsiz ulaşım uygulaması, son günlerde yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Burdur ve Aksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkı iptal edilmişti.

Bugünse çok daha büyük bir haber gündeme geldi. Belediyelerden bağımsız şehir içi ulaşım hizmeti sunan Özel Halk Otobüsleri, Türkiye genelinde 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım uygulamasını sonlandırdı.

Özel Halk Otobüsleri, 65 yaş ve üzerine artık ücretsiz değil!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta şehir otobüslerinde uygulanacak şekilde anlaşılan bu karara yönelik bir açıklama paylaştı ve kararın tüm Türkiye genelinde, Özel Halk Otobüsleri tarafından belediyelerden bağımsız şekilde alındığını paylaştı. Açıklamada bu kararın gerekçesine de yer verildi.

“Bazı art niyetli kişiler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin otobüs ve metrolarda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz kartlarını iptal etme kararı aldığını yaymaktadır. Bu yalandır. Ücretsiz taşıma yetkisi kanunla belirlenmektedir. Belediyemizin böyle bir kararı bulunmamaktadır.

ÖZEL Halk Otobüsleri, kötü ekonomi, artan maliyetler ve mazot fiyatları nedeniyle TÜM TÜRKİYE’DE ücretsiz taşıma hizmetini ekim ayında durdurma kararı almıştır. ÖZEL Halk Otobüsleri, ücretsiz taşıma karşılığında talep ettikleri destekleri Bakanlıklardan alırlarsa bu kararı uygulamayacaktır. Bu kararın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi bulunmamaktadır.”