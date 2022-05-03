Türkiye'nin İlk Petrol Kuyusunda Çalışmalar Yeniden Başladı

Türkiye'nin ilk petrol kuyusu olan, Şırnak'ta bulunan Basbirin-1 petrol kuyusunda çalışmalar yeniden başladı. Bölge halkı, haberle birlikte petrol bulunması umuduyla heyecanlanmaya başladı.

Türkiye’nin karasularındaki sondaj çalışmaları sürerken bugün, Şırnak’tan yeni bir haber geldi. Türkiye’nin ilk petrol arama kuyusu olan ve yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle çalışmaları durdurulan Basbirin-1 kuyusunda sondaj çalışmaları yeniden başladı. Kuyu, 88 yıl sonra aynı yerde yeniden açıldı.

Petrol kuyusunda çalışmalar gece gündüz sürerken, bölgedeki güvenliğin jandarma tarafından sağlandığı aktarıldı. Çevre köylüler petrol çıkması umuduyla heyecanlanırken, Batman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Turan, böyle bir durumda bölgeye ciddi katkılar sağlanacağını, yeni istihdam alanlarının açılacağını belirtti.

Türkiye'nin ilk petrol kuyusunun hikâyesi

Petrol Arama ve İşletme İdaresi’nin 20 Mayıs 1933 tarih ve 2189 sayılı kanun ile kurulmasıyla Türkiye’de petrol arama çalışmalarına ağırlık verilmişti. O yıllarda Mardin’e, günümüzde Şırnak’a bağlı olan İdil ilçesinin Mağara köyü yakınındaki Basbirin-1 kuyusu da bu çalışmaların parçası olarak Türkiye’nin ilk petrol arama kuyusu olmuştu.

Dönemin Maliye Bakanı ve eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından 13 Ekim 1934’te açılan kuyuda 1.324 metre derinlikte petrole rastlanmıştı. Fakat yeterli rezerv olmadığı gerekçesiyle çalışmalar 15 Haziran 1936’da, 1.351 metre derinlikte sonlandırılmıştı.