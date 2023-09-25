Bu sene 10. kez düzenlenecek olan ve katılımın ücretsiz olduğu Türkiye Innovaiton Week için online kayıtlar başladı.

Bu sene 23-25 Kasım tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Türkiye Innovation Week, Ticaret Bakanlığının koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenleniyor.

Türkiye'nin en büyük inovasyon buluşması olan etkinlik, kapsamlı bir program ile gerçekleşecek ve yapay zekâdan eğitim teknolojilerine pek çok konu konuşulacak.

Etkinlik için 10 mega konu belirlendi;

Yenilenebilir enerji kaynaklarından gıda ve tarım teknolojilerine, sağlık çalışmalarından yeni nesil eğitim teknolojilerine, yapay zekâ ve otomasyondan finansal teknolojilere kadar birçok konunun da aralarında bulunduğu 10 mega konunun belirlendiği etkinlik, bu alanlarda endüstriyel anlamda atılabilecek adımların, yeni fikirlerin ve sorunlar ile çözümlerinin konuşulduğu kapsamlı bir program sunacak.

Etkinlikte aynı zamanda bu alanlarda katma değerli ihracat yaratılabilmesi için atılabilecek adımlar da değerlendirilecek.

Farklı sektörlerden önemli isimleri, inovasyon liderlerini, akademisyenleri ve öğrencileri ağırlayacak olan etkinliğe katılım tamamen ücretsiz olacak. Paneller, master classlar, inovasyon projeleri-programları, konferanslar, sergiler, atölye çalışmaları, interaktif deneyim alanları, sergi ve enstalasyonlara ev sahipliği yapacak etkinliğe katılmak isteyenlerin yalnızca buraya tıklayarak kayıt olması gerekiyor.