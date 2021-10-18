Türkiye'nin Kaç Bin Siber Saldırıyı Savuşturduğu Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılında 60 binden fazla siber saldırının püskürtüldüğünü açıkladı. 2017'den bugüne püskürtülen siber saldırı sayısının ise 500 binin üzerinde olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, yerli ve milli yazılım vurgusu yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, basın mensuplarına yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin siber güvenlik karnesini paylaştı. Bu konuda önemli tedbirler alındığını ve olası siber saldırılara karşı Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (SOME) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) gibi kurumların oluşturulduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, son yıllarda kaç siber saldırının püskürtüldüğüne de değindi.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun yaptığı açıklamalara göre 2017'den 1 Ekim 2021'e kadar, 502 bin 386 siber saldırı engellenebildi. Yalnızca 2021 yılında 60 bin 795 siber saldırının püskürtüldüğünü söyleyen Karaismailoğlu, bu saldırıların daha çok DDoS, oltalama ve spam olarak karşımıza çıktığını belirtti. Ulaştırma Bakanı, konuyla ilgili olarak "BTK bünyesinde kurulum çalışması tamamlanan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile USOM ve operatörler arasındaki iş ve işlemlerin 7 gün 24 saat kesintisiz izlenebilmesi ve gerekmesi halinde aksiyonların zaman kaybetmeksizin alınmasına imkan sağlandı." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli yazılım vurgusu

Bakan Karaismailoğlu, koronavirüs pandemisiyle ilgili de açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarında yerli ve milli yazılım vurgusu yapan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Salgın sürecinde AVCI, AZAD ve KASIRGA adlı yerli ve milli uygulamalarımızla, yapay zeka teknolojileri kullanılarak 750 sahte konferans uygulaması ve uzaktan yönetim servislerinde 31 bin 132 zafiyet tespit edildi. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile alakalı 133 zararlı yazılım incelemesi ve 612 zararlı yazılım bilgisi SOME’lerle paylaşıldı. COVID-19 ile alakalı 2 bin 392 zararlı dropper (asil zararlı yazılımı indiren küçük program) ve komuta kontrol merkezi engellendi. KASIRGA ile entegre olarak çalışan ATMACA projesi ile toplamda 16 milyon adet IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan kontrollerle 200'den fazla zafiyete ait risk proaktif (zafiyet saptanınca bunun gerçekten çalışıp çalışmadığının test edilmesi) bir şekilde engellendi. Verilerin uzman analistler tarafından daha verimli şekilde yönetilmesi ve tespit edilen siber güvenlik eksikliklerine ilişkin bilgilerin ilgili taraflara daha hızlı ulaştırılması için yerli ve milli KULE yazılımı da geliştirildi.