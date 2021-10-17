Türkiye’de 3 Üniversite Siber Saldırıya Uğradı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, bu akşam öğrencilerine gönderdiği mesajda siber saldırıya uğradıklarını, öğrenci ve personel bilgilerinin ele geçirildiğini açıkladı. Bilgileri satışa sunan hacker, şu anda iki üniversitenin daha öğrenci ve personelinin bilgilerini satıyor.

Türkiye’de ve dünyada zaman zaman üniversitelere yapılan siber saldırıları görebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerdeyse Türkiye’deki üç üniversitenin veri tabanına erişen hackerların öğrencilere ve personele ait bilgileri ele geçirdikleri görüldü. Bu saldırının doğrulanması beklenirken ilk doğrulama, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nden geldi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, öğrencilerine ve personeline gönderdiği bilgilendirme mesajında siber saldırı sonucunda öğrenci ve personel bilgilerinin ele geçirildiğini açıkladı. Üniversite, öğrencilerinden ve personelinden yaşanan durumdan dolayı özür dileyerek gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Üniversite öğrencilerine ve personelinin bilgileri, ilk olarak 14 Ekim tarihinde bir hacker forum sitesinde gözükmüştü.

Ele geçirilen bilgiler şu şekilde:

Hacker’ın forumda paylaştığı bilgilere göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde toplamda 3900 personelin, 40 binden fazla da öğrencinin bilgileri ele geçirilmiş durumda. Ele geçirilen bilgiler şu şekilde:

Adresleri

Telefon numaraları

TC kimlik numaraları

Bulundukları program

Öğrenci numaraları

Edu uzantılı e-posta adresleri

Türkiye’den 2 üniversitenin personeli ve öğrencilerinin bilgileri daha aynı hacker tarafından paylaşımda:

Bunun yanı sıra İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin doğruladığı saldırıdan elde edilen bilgileri paylaşan hacker, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi’nin öğrecileri ve personelinin de bilgilerinin ele geçirildiğini açıkladı ve satışa sundu. Bu üniversitelerden elde edilen bilgilerin de aynı bilgiler olduğu görülüyor.

Kullanıcının isminin ‘MoreToCome (Dahası gelecek)’ olmasıysa endişe verici.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nden ikinci açıklama geldi:

Üniversite, gönderdiği ilk mesajın 'sahte SMS' olduğunu belirterek bilgilerin ele geçirildiğini yalanladı.