Türkiye, Kara Parayla Mücadele Konusunda Gri Listeye Girdi

Türkiye, geçtiğimiz dakikalarda Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda gri listeye alındı. Peki bu karar ne anlama geliyor?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF), geçtiğimiz dakikalarda Türkiye hakkında çarpıcı bir karara imza attı. FARF, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksik olduğu gerekçesiyle Türkiye’nin ‘daha sıkı izlenmesini’ gerektiren gri listeye alındığını duyurdu.

Basın toplantısında duyurulan yeni kararlardan birisi olan Türkiye’nin gri listeye eklenmesi kararı, dünden bu yana beklenen bir karardı. FATF, en son 2019’da yapılan değerlendirmede Türkiye’nin bu alanlarda bazı eksikliklerinin olduğunu vurgulamıştı. Bugünse Türkiye, bu eksiklikler nedeniyle gri listeye alınmış oldu. Türkiye, bu kararla birlikte kurumun Uluslararası İşbirliği İnceleme Grubu tarafından izlemeye tabi tutulacak.

Türkiye’nin gri listeye alınması başka ne anlama geliyor?

IMF tarafından mayıs ayında yapılan bir araştırmaya göre FATF’ın gri listesine dahil olmak, bir ülkenin sermaye girişleri üzerinde ‘büyük ve önemli ölçüde olumsuz bir etkiye’ sahip oluyor. Yani yabancı yatırımcı çekme konusunda zorluk çeken Türkiye, bu kararla birlikte daha da zora girebilir.

Gri listede hangi ülkeler bulunuyor?

Türkiye’nin bugün Ürdün ve Mali ile birlikte alındığı gri listede Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Kamboçya, Gana, İzlanda, Jamaika, Moğolistan, Myanmar, Pakistan, Nikaragua, Panama, Suriye, Uganda, Yemen ve Zimbabve gibi ülkeler bulunuyor.

Peki FATF nedir?

Türkiye’nin 24 Eylül 1991’de üye olduğu FATF, üye ülkeleri kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetliyor ve değerlendiriyor.