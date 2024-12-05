Türkiye, 2008-2023 döneminde bireysel servet artışında dünya rekoru kırdı. 2028 yılına kadar dolar milyonerlerinin sayısının %43 artması bekleniyor.

UBS'in 2023 Küresel Servet Raporu'na göre, Türkiye son 15 yılda yüzde 1708'lik bireysel servet artışıyla dünya rekoru kırdı. Raporda Türkiye'deki dolar milyonerlerinin sayısının önümüzdeki 5 yılda yüzde 43 artmasının beklendiği belirtiliyor.

Türkiye, 2008-2023 döneminde bireysel servet artışında dünya çapında bir rekor kırdı. Özellikle 2022-2023 yılları arasında yetişkin başına düşen servet yüzde 157,78 oranında artarak dikkat çekti. Bu artış Türkiye'yi Katar ve Rusya gibi ülkelerin önüne geçirdi.

Türkiye'deki milyonerlerin sayısı artıyor

Raporda, Türkiye'deki dolar milyonerlerinin sayısının 2023 yılında 60 bin 787'ye ulaştığı ve bu sayının 2028 yılına kadar 87 bin 77'ye çıkacağı öngörülüyor. Bu büyüme oranıyla Türkiye Tayvan'ın ardından dünyada ikinci sırada yer alacak.

Küresel servet büyümesi 2000-2010 döneminde yıllık yüzde 7 oranında artarken, 2010-2023 döneminde bu oran yüzde 4,5'e geriledi. Bu yavaşlama azalan nüfuslar, yaşlanan toplumlar ve ekonomik krizler gibi nedenlere bağlanıyor.