Lodos Felaketinin Boyutlarını Gösteren Görüntüler [Video]

Meteorolojinin günlerdir uyarısını yaptığı lodos fırtınası, ülkemizin batı kesimlerinde hayatı felç etti. Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünü etkileyen fırtına, İstanbul'da dev bir saat kulesinin yerle bir olmasına yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin çok büyük bir bölümü için fırtına uyarısı yapmıştı. Gece saatleri itibarıyla batıdan gelen fırtına, gün içerisinde adeta felakete yol açtı. Türkiye'nin dört bir yanından tüyler ürperten görüntüler gelirken, ne yazık ki hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız da bulunuyor...

Fırtınanın en çok etkilediği illerden bir tanesi, İstanbul'du. Kentin belirli bölgelerinde çok daha etkili olan lodos fırtınası, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesine, çatıların uçmasına, deniz taşkınlarına ve hatta TIR'ların devrilmesine yol açtı. Ancak tüm bunlardan çok daha büyük olanı, Çatalca’da bulunan Serbest Bölge girişindeki saat kulesiydi. Şiddetli fırtına, dev saat kulesini saniyeler içerisinde yerle bir etti.

İstanbul'da vatandaşların gözlerinin önünde yıkılan saat kulesi işte böyle görüntülendi:

İstanbul'daki lodos fırtınası, ulaşımı da doğrudan etkiledi. Gelen bilgiler arasında uçakların İstanbul Havalimanı'ndaki uçak trafiğinde aksamalar olduğu ifade ediliyor. Ayrıca deniz ulaşımı da lodos nedeniyle aksamış durumda. Öte yandan; Pendik ve Kocaeli civarlarında bazı balıkçı teknelerinin battığı bilgisi geliyor.

Bu arada, yaşanan fırtına yalnızca İstanbul'u etkilemiyor. Başta İzmir olmak üzere yurdun dört bir yanından kan donduran görüntüler paylaşılmaya devam ediyor.

DHA'nın paylaştığı aşağıdaki videoda İstanbul'da yaşayan vatandaşların çektikleri görüntüler yer alıyor:

Avcılar'da bir saat kulesinin devrildiği anlar:

Bir diğer görüntü ise Bursa'daki bir sokaktan...

İzmir'de bir binadaki cam balkonun düşüş anları:

İzmir Körfezi'nde fırtınanın şiddetini gösteren anlar da şu şekilde kaydedildi:

İstanbul'da tırların devrildiği görüntüler:

Yine İstanbul'da bir binanın çatısı sanki maket evmiş ve kartondan yapılmış gibi uçuyor:

İstanbul'da Metrobüs şoförleri fırtınadan dolayı ilerleyemeyen motorlu kuryelere yardım ediyor:

Avcılar'da bir yük gemisinin gücü rüzgara karşı yetmedi ve gemi iskeleye çarptı:

İstanbul'da bir restoranın tentesi aniden yerinden sökülüyor:

Fırtına sonrası İstanbul sokakları: