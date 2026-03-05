Türkiye "Made in EU"ya Dahil Ediliyor: Türkiye'de Üretilen Ürünler "Avrupa Birliğinde Üretilmiş" Sayılacak

Avrupa Birliği, "Sanayi Hızlandırma Yasası" taslağını resmen duyurdu. Bu düzenleme, Türkiye'nin "Made in EU" kapsamına alınmasını sağlayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlemeden memnun olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'yi de ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Yeni bir düzenleme taslağı duyuran yetkililer, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra birlikle iş birliği içinde olan ülkelerin ürünlerinin "Made in EU" standartlarında kabul edileceğini açıkladılar.

Alınan karar doğrultusunda Türkiye'de üretilen çeşitli ürünler, Made in EU statüsünde bulunacaklar. Böylelikle ülkemizde üretim yapan firmalar, Avrupa'da daha güçlü varlık gösterebilecekler. Düzenleme, en çok da otomotiv sektörü üzerine çalışan firmaları sevindirecek gibi görünüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlemeden memnun!

Konuyla ilgili açıklama, Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapıldı. Uzun zamandır diplomasi trafiği gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Bolat, bu düzenleme ile Türkiye ve Avrupa arasındaki ticaretin daha da derinleşeceğini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki üreticiler, söz konusu düzenleme ile Avrupa'da açılacak kamu ihalelerine bile katılabilecekler.

Ancak burada vurgulamamız gereken önemli bir husus var. Avrupa Birliği'nin "Sanayi Hızlandırma Yasası", henüz taslak aşamasında. Yani henüz yürürlüğe giren bir durum yok. Taslağın yasalaşması hâlinde alüminyum, çimento, çelik, otomobil, bataryalar, rüzgâr türbinleri, ısı pompaları ve elektrolizör gibi sektörlerde üretim yapan firmaların önü açılmış olacak.