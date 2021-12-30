Metaverse ekosistemlerinden bir tanesi olan OVR'de parseller adeta kapışılmaya başladı. Gerçek dünyayı sanal hale getiren platform, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Özellikle de İstanbul, Türkiye'de satılan tüm sanal parsellerin yarısını kapsıyor.

2021 yılına bomba gibi düşen teknolojilerden bir tanesi Metaverse oldu. Sanal ve artırılmış gerçeklik ekipmanları sayesinde sanal bir dünyada dilediğimiz her şeyi yapabilmemizi sağlayan bu teknoloji, pek çok kesime göre geleceği şekillendirecek. Söylenenler gerçek olur mu bilinmez ancak Metaverse ekosistemlerinde oluşturulan sanal dünyalarda bulunan parseller, kapış kapış satılmaya başlamış durumda.

Metaverse'te arazi satışı yapan platformlardan bir tanesi de OVR. Dünyanın her yerini parsel parsel satan ekibe ilgi çok büyük. Öyle ki Türkiye'de de büyük ilgi gören satışlar, özellikle de İstanbul'da yoğunlaşmış durumda. Platformun internet sitesinde üzerinde yaptığımız incelemelerde, Anadolu yakasının kıyı şeridinin neredeyse tamamen satıldığını görüyoruz. İstatistikler, Türkiye'de satılan 20 bin civarı parselin 11 binden fazlasının İstanbul'da olduğunu ortaya koyuyor.

Moda sahilinde boş yer kalmadı

Gerçek dünyada olduğu gibi Metaverse dünyasında da her parselin değerinin aynı olmadığını görüyoruz. Örneğin kıyı şeridi ve gerçek dünyada değerli olan diğer lokasyonlar, sanal dünyada da daha fazla ediyor. Bu bağlamda, Bağcılar ile Nişantaşı arasında fiyat farkları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Örneğin Nişantaşı'nda bir parsel sanal alan satın almak isterseniz 8 OVR (yaklaşık 250 TL), Bağcılar'da sanal alan satın almak isterseniz de 4 OVR civarında (yaklaşık 125 TL) ödeme yapmanız gerekiyor. Ortaköy sahilindeki sanal parseller ise 500 TL'ye kadar yükseliyor.

Dünyada hizmet veren tek Metaverse satıcısı elbette OVR değil. Başta Sandbox ve Decentraland olmak üzere piyasada sanal evrenler oluşturan çok sayıda platform var. Birbirlerinden bağımsız olarak hizmet veren bu platformlar, kendilerine ait kripto para birimleriyle ödemeler alıyorlar. Metaverse çılgınlığının insanlığı nereye götüreceğini zaman gösterecek...