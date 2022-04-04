Huawei'de başladığı yolculuğuna 2021'den itibaren apayrı bir şirket ve marka olarak devam eden HONOR, kısa süre içerisinde ilk fabrikasını açmış ve telefon dışında bilgisayarlar ve aksesuarlarla da karşımıza çıkmıştı.

Piyasanın ana akım alternatifleri arasında yıldızlaşan HONOR Frank Wang ile konuştuk. Çinli firma 2022'den sonra neler planlıyor, Türkiye'deki hedefleri neler, özellikle akıllı telefon dışında hangi ürünlere odaklanıyor, tüm detaylarıyla konuştuk.

HONOR'un yeni telefonu Magic4, "en iyi yeni Android telefon" olmuştu. Bu başarının ardından Türkiye'ye telefon dışındaki ekosistem ürünlerinin sayısı artacak:

Soru: HONOR’un özellikle Çin’de 2022’ye çok iyi bir başlangıç yaptığı haberlerini okuyoruz. Türkiye’deki faaliyetler, 2022 beklentileri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Frank Wang: HONOR, 2021’in son çeyreğinde Çin pazarında yakaladığı ivmeyi 2022’de de devam ettiriyor. 2021’in son çeyreğinde Çin’in en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olduk. Barcelona’da tanıttığımız Magic serisiyle de rakiplerimizle rekabet edebileceğimizi gösterdik. Son dönemde güçlü bir dörtlü kamera sistemine sahip olan Magic4 Ultimate modelini Çin’de tanıttık. DxOMark en iyi yeni Android akıllı telefon ekran sıralamasına 95 puanla 1. sıradan giren akıllı telefonumuzun bu başarısı, şirketin Ar-Ge yeteneklerini kanıtlaması ve ilerlemesinde yeni bir kilometre taşı.

2018’den beri Türkiye pazarında faaliyet gösteriyoruz. HONOR için Türkiye her zaman büyük fırsatlar barındıran bir pazar ve bundan sonra da olmaya devam edecek. 2022’de kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ürünler piyasaya sürmek için ürün yelpazesini çeşitlendirmeye kararlıyız; akıllı telefonlar ve diğer ekosistem ürünleri dahil olmak üzere bu yıl pazara daha fazla ürün sunacağız.

HONOR'a dünyanın en iyi mobil fuarından 29 ödül:

Soru: HONOR Huaiwei'den ayrılıp yeni ve ana akım bir marka haline geldi. Bu değişim HONOR'u nasıl etkiledi?

Frank Wang: HONOR, bağımsız bir şirket olarak devam ettiği yolculuğunda ikinci senesine yaklaşıyor. HONOR, Barcelona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi (MWC) 2022'deki ilk küresel amiral gemisi lansmanının ardından, kongrede öne çıkan en iyi ürünlerin ödüllendirildiği 29 Best of MWC ödülünü evine götürdü. Bu ödül, markanın 2022'deki küresel büyümesi için güçlü bir ivme yarattı. HONOR’u ikonik bir küresel markaya dönüştürmek istiyoruz. Bizim için en önemli şey amiral gemisi ürünler geliştirmek.

HONOR olarak son dönemde Ar-Ge gücümüzün de etkisiyle teknolojik yenilik anlamında lider ürünler üretmekle kalmayı, yeni akıllı telefon modelleri, tabletler, bilgisayar ve aksesuarları da kullanıcılarla buluşturuyoruz.

Dünya çapında 200'den fazla operatör ile anlaşma devam ediyor:

Soru: Türkiye pazarındaki gelecek hedefleri neler?

Frank Wang: HONOR olarak her zaman kullanıcıların hayatını nasıl kolaylaştıracağımız konusunda "daha fazla ne yapabiliriz" sorusu üzerinde duruyoruz. Küresel çip tedariği sorunu gibi sektör genelindeki zorluklara rağmen istikrarlı büyümemizi sürdürdük. İlerleyen dönemde buna bağlı olarak önemli uluslararası pazarlara odaklanmaya devam edeceğiz. Başta Vodafone, Orange, Telefonica, H3G, Bouygues ve SFR dahil olmak üzere 98'i Avrupa'da yer alan, 200'den fazla büyük ölçekli operatörlerle ortaklıklarımız devam ediyor ve bu ortaklıkların gelişmesiyle birlikte ürünlerimizi küresel pazarlara daha kolay bir şekilde ulaştırabiliyoruz. Bu yıl HONOR markası global pazarlarda daha fazla ürünle yer alacak. Türkiye’de ise bu yıl içerisinde HONOR Magic Serisi, HONOR N Serisi ve HONOR X Serisi dahil olmak üzere dünya çapındaki pazarlara daha fazla HONOR ürünü getirmeyi planlıyoruz.



Ayrıca tüm bu gelişmelere bağlı olarak Ar-Ge çalışmalarına çok önem veriyoruz. Biri Fransa, biri Japonya'da olmak üzere altı Ar-Ge merkezine ek olarak 100'ün üzerinde inovasyon laboratuvarımız bulunuyor. HONOR'da şu anda 11 binden fazla çalışan bulunuyor ve bunların yüzde 55'inden fazlasını Ar-Ge personeli oluşturuyor. Bu iş gücü şirketin teknolojik büyümesine önemli katkı sunduğu gibi yeni projelerimizde de öncü olmamızı sağlıyor.

Türkiye'ye giyilebilir ürünler, kulaklıklar ve tabletler gelecek:

Soru: Son dönemde Türkiye’ye yeni ürünlerle de giriş yaptınız, akıllı telefon ve laptop ürünlerine yeni çeşitler gelecek mi?

Frank Wang: HONOR olarak 2022 yılında global pazarlara daha fazla ürün getirmeyi hedefliyoruz ve Türkiye de bu pazarların başında geliyor. 2021 yazından bu yana yeni laptop ve akıllı telefonumuzu piyasaya sürdük ve beklentilerimizin üzerinde karşılık aldık. 2022’de yeni akıllı telefon modelleri, giyilebilir ürünler, kulaklıklar ve tablet gibi ürünleri de getirmeyi planlıyoruz.

Çalışanların %60'ından fazlası "beyin takımı" diyebileceğimiz Ar-Ge biriminde:

Soru: Yakın gelecekte HONOR'dan mobilite kelimesinin içini dolduran başka ürünler de görecek miyiz?

Frank Wang: Global teknolojiler geliştiren bir firma olarak ürün yelpazemizi mümkün olduğunca genişletmeye devam ediyoruz. Bu geçtiğimiz süreç firmanın yeni bir yapılanmaya girmesi ve Ar-ge konusunda yatırımlar yapması üzerineydi. HONOR 50 ve HONOR Magic V ile amiral gemisi ve katlanabilir akıllı telefon tarafında iki harika ürün çıkartarak sağlam bir dönüş gerçekleştirdik. 2022 yılında yeni akıllı telefon modelleri, kulaklıklar, bilgisayarlar ve farklı yeni ürünlerle kullanıcıların karşısına çıkacağız.

Diğer taraftan şirket çalışanlarımızın %60’ından fazlasını Ar-Ge çalışanlarımız oluşturuyor. Böylelikle hem mevcut ürünlerimiz hem de yeni çıkacak ürünlerimiz için kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yenilikler üzerine çalışıyoruz. İlerleyen dönemlerde ise ürün portföyümüz hem mobilite hem de diğer yönlerden genişlemeye devam edecek.

"NFT ve sanal gerçeklik dünyasının hayatımıza daha fazla etki ettiğini görüyoruz"

Soru: Çin’de özellikle Ar-Ge alanında büyük yeniliklere imza atılıyor, 5G üzerine yatırımlar dikkat çekiyor, Türkiye bu dalgadan nasıl etkilenecek?

Frank Wang: 2022 yılında aslında uzun süredir hayatımızda olan davranışların interneti, yapay zeka geliştirmeleri, giyilebilir teknolojiler, bulut bilişim ve siber güvenlik başlıklarında yapılan yeni geliştirmeler dışında Metaverse, NFT ve sanal gerçeklik dünyasının hayatımıza daha fazla etki ettiğini göreceğiz. Bunlar artık hem sosyal yaşantımızda hem de teknolojik gelişmelerde adını sık sık duyduğumuz kavramlar arasına girdi. Bu yıl ile birlikte daha büyük gelişmelere tanıklık ederken diğer yandan bu kavramların daha fazla hayatımızda yer edineceğini göreceğiz.



Bu kavramlar arasında özellikle yapay zeka gelişimi ve süreçlerin otomatikleşmeye başlaması bizim sık sık kullanacağımız başlıklardan olacak. Artık kullandığımız tüm teknolojik ürünlerin yapay zeka destekli ve kullanım alışkanlıklarımıza göre kendi içerisinde bir algoritma oluşturduğunu görüyoruz. Diğer taraftan 5G kullanımının yaygınlaşması ve yeni akıllı telefon modellerinin desteği ile birlikte veri dağılımı konusunda da çok hızlı bir yıl olacak. HONOR olarak ilk önceliğimiz kullanıcıların hayatını nasıl kolaylaştıracağımız üzerine yeni ürünler, yöntemler geliştirmek. Bu bağlamda yapay zeka, 5G ve diğer konulardaki gelişmelere ayak uydurmaya ve sadece 2022 değil, önümüzdeki yıllarda göreceğimiz trendlere uygun yeni teknolojiler üretmeye devam edeceğiz.

HONOR'un Türkiye'de en çok satan ürünleri:

Soru: Türkiye’de en çok satan ürünleriniz nedir?

Frank Wang: Türkiye pazarında HONOR Magic Earbuds, MagicWatch 2, Watch GS Pro ve HONOR Band 6 gibi IoT cihazlarımız çok sevildi. 2021’in ağustos ayında Türkiye’ye ilk kez dizüstü bilgisayar serimiz MagicBook’u getirdik ve özellikle okula dönüş döneminde beklentilerimizin çok üzerinde bir karşılık aldık. Şu anda 2 farklı dizüstü bilgisayar modeliyle piyasadayız. Aynı zamanda uzun zaman sonra getirdiğimiz HONOR 50 akıllı telefonumuz da özellikle vlog patlamasının yaşandığı bu son dönemde büyük ilgi görüyor.