Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek sanal inovasyon yarışması InnoBU, bu yıl bir kez daha inovasyona meraklı katılımcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk ve tek sanal inovasyon yarışması unvanına sahip olan InnoBU, bir kez daha katılımcıları lle buluşmak için geri sayıyor. Yaklaşık 1,5 aylık bir maraton olarak devam edecek olan yarışma, 22 Mayıs'ta gerçekleşecek final töreni ile son bulacak.

Geleceğin yenilikçilerini bir araya getirecek yarışmanın ilk etabında ''son noktaya teslimat'' temasında fikirler üretilecek ve başarılı bulunan ekipler final etabında bu fikirlerini projeleştirecekler.

Türkiye'nin her yerinden tüm üniversitelere açık

Bu sene Sendeo ve Aygaz’ın ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan yarışmaya Türkiye'nin her yerindeki üniversitelerden tüm öğrenciler katılabilecek. Kendi inovatif fikirlerini geliştirip projelerini üretecek olan katılımcılar, 1-4 kişilik ekiplerle katılım sağlayabilecekler.

Yarışma sonrasında öğrencileri staj imkanı, sürpriz ödüller ve tatil ödülleri bekliyor olacak. Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi ise 8 Nisan. dilerseniz siz de buraya tıklayarak hemen başvurabilirsiniz!