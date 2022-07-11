Opel, en büyük 5. pazarı olan Türkiye'yi 3 ana pazarından bir tanesi olarak kararlaştırdığını açıkladı. Kararla ilgili konuşan şirket CEO'su Florian Huettl, bu kararla birlikte Türkiye'deki Opel tutkunlarının, karar verici konuma yerleştirildiğini belirtti.

Almanya merkezli otomobil şirketi Opel'in CEO'su Florian Huettl, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan CEO, Türkiye'nin Opel için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Üstelik Florian Huettl'e göre Opel, global kararlarını da Türkiye'de almaya başlayacak. Peki bu durum, Opel tutkunlarının hayatını nasıl değiştirir? Gelin hep birlikte bu açıklamalara yakından bakalım.

Opel, Türkiye pazarını bu yıl itibarıyla kendisi adına en büyük 5. pazarı yapmayı başardı. Bu başarıyla birlikte de bir karar alan şirket, Türkiye'yi Almanya ve Birleşik Krallık'la birlikte 3 ana pazarından bir tanesi ilan etti. Böylelikle Türkiye'deki Opel tutkunları, şirket için Almanya'daki ve Birleşik Krallık'taki Opel tutkunlarıyla aynı kefeye girmiş oldu.

Müşterilerin geri bildirimleriyle kararlar alınacak

Opel CEO'su Florian Huettl'in Türkiye ile ilgili açıklaması şöyle: "Türkiye bizim için sadece satış rakamlarıyla önem taşımıyor. Üç ana pazarımızdan biri olarak Türkiye’de müşterilerden aldığımız geri bildirimler, uzun vadeli hedeflerimiz açısından çok önemli. Türkiye’deki ekibimiz ve müşterimiz çok önemli. Kararlarımızı alırken, Türkiye'yi aynı Almanya’yı ve Birleşik Krallığı dinlediğimiz gibi dinliyoruz. Türkiye, gelecekte nerede olmak istediğimize karar vermemize yardımcı oluyor. Tabii ki Almanya ile hali hazırda çalışıyoruz. Birleşik Krallık’ı birçok kez ziyaret ettim zaten. Ama Türkiye, nerede olduğumuzu görmek adına çok önemli ziyaretti. Doğru çözümleri Türk müşterilere sunabilmek oldukça değerli..."

Florian Huettl, Opel'in elektrikli modelleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bu noktada da çok önemli olduğunu söyleyen Huettl, tüm elektrikli modellerin Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. "Şu anda 12 farklı elektrikli modelimizin yanı sıra yüzde 100 elektrikli ticari araç modellerimizle de öncü rol üstleniyoruz. 2024 yılında tüm Opel modellerinin bir elektrikli versiyonu olacak ve 2028 için hedefimiz Avrupa’da Opel’in tamamen elektrikli modellerle satışa sunulacak bir konumda olması. Türkiye de bizim bu gelişimde ön planda tuttuğumuz ülkelerden biri. Elektrikli modellerimiz de bu hedefler çerçevesinde Türkiye pazarındaki yerini alacak.” diyen CEO, Opel müşterilerinin heyecanını artırmış durumda.