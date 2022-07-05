Haziran ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazar verileri açıklandı. Yapılan açıklamalar, pazardaki daralmanın devam ettiğini gösteriyor. Üstelik düşük vergi dilimine giren otomobiller, pazarın neredeyse tamamını kapsar hale geldiler.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Haziran 2022'ye ilişkin otomobil ve hafif ticari araç pazar verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Zira rakamlar, Türkiye'de lüks otomobil satışlarının durma noktasına geldiğini ortaya koyuyor. Öyle ki Haziran 2022'de satılan araçların yüzde 89,1'i düşük vergi dilimine giren A, B ve C segment araçlardan oluştu.

Haziran 2022'de 80.652 adet araç satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 64.134'ü otomobil, 16.518'i ise hafif ticari araçtı. Satış rakamları Haziran 2021'den yüzde 1 daha yüksek olarak kayıtlara geçerken pazardaki daralmanın devam ettiği görüldü. Zira 2022 yılı geneline bakılıp 2021 ile kıyaslandığında, satış miktarının yüzde 9,3 düştüğünü görüyoruz.

Düşük vergi, tercih nedeni oldu!

Yukarıdaki grafiklere baktığınızda, C segmentin bile kan kabettiğini, B segmentte ise satışların arttığını görebilirisiniz. Bununla birlikte, araçların gövde tiplerine baktığımızda da şaşırtıcı olmayan sonuçlarla karşılaşıyoruz. Buna göre, 2022 yılında satılan araçların yüzde 39,7'si SUV, yüzde 36,1'i sedan, yüzde 22,2'si ise hatchback otomobillerden oluşuyordu.

Hibrit ve elektrikliler varken benzinli motor hakimiyeti devam ediyor: Tamam da neden?

2022'de satın alınan araçların yüzde 70,4'ü, yani 195.996 tanesi benzinli motora sahipti. Bu motor türünü yüzde 16,9'la dizel, yüzde 9,9'la da hibrit takip etti. 2022 yılında satın alınan toplam elektrik motorlu otomobil sayısı ise yalnızca 2.263 olarak açıklandı. ÖTV düzenlemesi, vatandaşı elektrikli araçlardan uzak tutmaya devam ediyor. Bununla birlikte, hibrit otomobillerin de piyasada az olduklarını söylemek gerek. Peki vatandaş neden hibrit motor alıp yakıt tasarrufu etmek yerine benzinliyi tercih ediyor? Cevap çok basit: ÖTV. Motor hacmi yüksek olan hibrit modeller gerek ÖTV gerekse MTV cephesinde vatandaşı yoruyor...

Manuel vites otomobiller yolun sonuna geliyor!

ODD verileri, satılan araçları şanzıman tiplerine göre de ayırdı. Açık bir şekilde söyleyebiliriz ki manuel vitesli otomobiller, yavaş yavaş yolun sonuna geliyorlar. Çünkü 2022 yılında satılan otomobillerin yüzde 77,8'i otomatik vitesliydi. Bu oran, her geçen gün bir nebze daha artacak gibi görünüyor.

Haziran 2022'de en çok satan otomobil markaları:

Fiat: 13.601

Renault: 11.336

Toyota: 5.584

Hyundai: 3.608

Opel: 3.574

Dacia: 3.389

Toyota: 3.239

Peugeot: 3.037

Mercedes-Benz: 2.278

Skoda: 2.149

2022'nin tamamında en çok satan otomobil markalar ise şöyle:

Renault: 43.813

Fiat: 41.151

Volkswagen: 25.463

Hyundai: 22.365

Toyota: 18.746

Dacia: 17.919

Opel: 14.544

Honda: 11.528

Peugeot: 11.006

Citroen: 10.122

2022'nin en çok satan otomobili: Fiat Egea sedan