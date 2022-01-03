AutoExpress’in haberine göre Opel, günümüzde sedan pazarında ilgi gören araçlardan birisi olan Insignia’yı sedan olmaktan çıkarıp SUV’a dönüştürmeyi planlıyor. Üstelik otomobil devi, bu SUV’u da tamamen elektrikli yapabilir.

Türkiye’de bir motor seçeneği ve dört donanım paketiyle satışta olan Opel Insignia, daha önce sedan tipi araçlar arasında popüler bir seçim olmasına rağmen günümüzde 721 bin TL’lik başlangıç fiyatına sahip olması nedeniyle artık yollarda kendisini pek göstermiyor. Önümüzdeki dönemde her otomobil gibi fiyatı daha çok zamlanması muhtemelen olan Insignia, bugün sevenlerinin dikkatini çekecek bir haberle gündeme geldi.

Birleşik Krallık merkezli AutoExpress’in haberine göre Opel’in 2024 yılına kadar yeni nesil modelini piyasaya sürmeyeceği Insignia, bambaşka bir görünümle piyasaya sürülecek. Opel, dünya çapında yükselerek sürmeye devam eden SUV çılgınlığına katılacak ve bunu en baştan yapmak yerine, 2024 yılında Insignia’yı bir SUV’a dönüştürecek.

Insignia, tam elektrikli SUV olabilir:

AutoExpress tarafından paylaşılan detaylara göre Opel Insignia’nın SUV’a dönüştürülen modeli, Peugeot 3008 ve 5008 modellerinde de yer alacak eVMP mimarisine sahip olabilir. Bu da Opel Insignia’nın farklı batarya seçenekleriyle tamamen elektrikli olarak piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor.

Opel’in Insignia’yı SUV’a çevirmesi, otomobil dünyasında sedanın SUV’a çevrilmesinin tek örneği olmayacak. Daha önce Citroen, C5 modeliyle benzer bir yol izleyerek sedan aracı SUV’a çevirmişti. Bunun yanı sıra Ford da Mondeo’yu bir SUV olarak yakında pazara sürmeye hazırlanıyor.

Bakalım Opel, Insignia’nın sevilen tasarım hatlarını SUV’unda da koruyabilecek mi?