Türkiye'de Operatörler Arası Numara Taşıma Sayısı Açıklandı

GSM operatörleri arasındaki numara taşıma sayısı, Mayıs 2020’den itibaren 140 milyona dayanmış durumda. Sabit hat değişikliği ise beklenen ilgiyi görmedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan elde edilen bilgilere göre ülkemizde mobil abone sayısı toplam 80 milyon 790 bin 877. Mayıs ayının başından itibaren toplam numara taşıma sayısı ise 140 milyon 917 bin 640’ı bulmuş durumda. Bunların yaklaşık 139 milyonunu mobil, 2 milyonunu ise sabit telefon numaraları oluşturuyor.

Dönemsel olarak incelendiğinde, numara taşıma işlemi geçtiğimiz yıla oranla %3,29 oranında artmış durumda. 2019 yılının Ekim-Aralık dönemi içerisinde, mobil numara taşınabilirliği hizmeti ile Türk Telekom yaklaşık 45 bin abone, Turkcell yaklaşık 32 bin abone kazanırken, Vodafone yaklaşık 78 bin abone numarasını kendisine taşıdı.

Mobil işletmecilerin abone sayıları baz alınarak pazar payları incelendiğinde, 2019’un sonundan itibaren Turkcell'in yüzde 40,5, Vodafone'un yüzde 31,1, TT Mobil'in ise yüzde 28,4'lük bir payının bulunduğu görüldü.

Sabit hatlarda numara taşıma sayısı 2 milyon

Sabit hatlarda numara taşıma uygulaması Mayıs 2009 yılından itibaren başlatılmıştı fakat beklenen ilgi görülmedi. O tarihten bu zamana toplam 2 milyon 50 bin 62 kişi sabit hat taşıma işlemini gerçekleştirdi. 2019’un son çeyreğinde Türk Telekom 31 bin 864 abone kaybederken, Vodafone 10 bin 139 abone kazandı.