Türkiye’de Ortalama Televizyon İzleme Süresi Açıklandı

Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK), 2020 yılında Türkiye’de günlük ortalama televizyon süresini gözler önüne seren bir sunum yaptı. Buna göre Türkiye, her gün dünya ortalamasının 1,5 saat üzerinde televizyon izliyor.

RTÜK, daha önce yayınladığı bir araştırmada 2006 – 2018 yılları arasında Türkiye’de televizyon izleme sürelerinin giderek eridiğini göstermişti. Bu araştırmaya göre 2006’da günde 308 dakika televizyon izlenirken, 2018 yılında bu sayı 214 dakikaya gerilemişti. Yani Türkiye’de günlük ortalama televizyon izleme süresi bu yıllar arasında yaklaşık 1,5 saat azalmıştı.

Geçtiğimiz gün İstanbul Şişli’de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in de katıldığı bir imza töreni gerçekleşti. İmza töreninde Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK), Televizyon İzleme Ölçümü Yıllığı 2020 raporunu paylaştı ve raporla birlikte çarpıcı bilgiler ortaya kondu. Buna göre Türkiye’de günlük ortalama televizyon izleme süresi, Türkiye’de 4 saat 33 dakikaya (273 dakika) yükseldi.

Türkiye’de en çok pazar günü televizyon izleniyor:

2020 yılı verilerine göre hafta içi en fazla televizyon izlenen gün, %18,91’lik payla çarşamba oldu. Hafta sonu ve diğer tüm günler içinde en fazla izleme oranına sahip günse %19,49 ile pazar günü olarak belirlendi. En fazla televizyon izlenen saat aralıklarınınsa 20.00 – 23.00 aralığı olduğu açıklandı.

Verilerde Türk televizyonunun en fazla izlenen program türleri de açıklandı. Buna göre tüm izleyiciler baz alındığında diziler, %29 ile birinci sırada, çocuk programları da %21,1 ile ikinci sırada yer aldı. 25 Türk dizisinin 11 ülkede 2020 yılı boyunca en çok izlenen ilk 10 program arasına girdiği de paylaşıldı.

Dünya ortalamasının çok üzerinde:

Öte yandan veriler, Türkiye’de günlük ortalama televizyon izleme süresinin dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu da gösterdi. 2020 verilerine göre dünyada günlük ortalama televizyon izleme süresi 2 saat 54 dakikaydı (174 dakika). Yani Türkiye, tüm dünyadan her gün 1,5 saatten daha fazla televizyon izliyor.

“Reytingin yanı sıra içerik kalitesine de önem verilmesi gerekiyor”

RTÜK Başkanı Şahin, yaptığı konuşmada televizyon izleme alışkanlıklarında reytingin yanı sıra içerik kalitesinin artırılmasına da önem verilmesi gerektiğini belirtti. Şahin, en çok reyting alan program ya da dizinin bazen en çok şikayet alan program olabildiğini, kendilerinin RTÜK olarak denetim faaliyetlerini yürütmek zorunda olduklarını ifade etti.