Türkiye'nin bu yılki Akademi Ödülleri'ne hangi filmi göndereceği açıklandı. Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne, adaylık için yarışacak film seçildi. 29 Eylül'de vizyona girecek yapım, Merve Dizdar'a Cannes'da ödül kazandırmıştı.

Her yıl gerçekleştirilen Akademi Ödülleri, ya da bilinen adıyla Oscar Ödülleri, yalnızca ABD’den değil diğer ülkelerden de filmlere ödüller veriyor. İşte Türkiye de her yıl “En İyi Uluslararası Film” dalında aday olması için filmler seçerek başvuruda bulunuyor. 2022’de, Tayfun Pirsemiloğlu imzalı Kerr filmi gönderilmiş; ancak aday olarak seçilmemişti.

Bu yıl hangi filmin ülkemizden gönderileceği de merak konusuydu. Geçtiğimiz dakikalarda bu soru nihayet yanıtını buldu ve Türk sinemasının efsane yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi, Türkiye’nin Oscar adayı olarak seçildi.

Kuru Otlar Üstüne Oscar’a gönderilecek

Sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Seçici Kurul, 96’ıncı Akademi Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Film” dalında yarışması için Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi “Kuru Otlar Üstüne”yi seçti. Bu film, Ceylan’ın Oscar adaylığı için gönderilen altıncı filmi oldu. Daha önce, ünlü yönetmenin Uzak, Üç Maymun, Bir Zamanlar Anadolu’da, Kış Uykusu ve Ahlat Ağacı filmleri gönderilmişti.

Kuru Otlar Üstüne, mayıs ayında düzenlenen 76’ıncı Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapmıştı. Altın Palmiye için de yarışan film, aynı zamanda Merve Dizdar’a “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü getirmişti.

Türkiye’den 1964 yılından beri Akademi Ödülleri’nde yarışması için filmler gönderiliyordu. Ancak şu ana kadar hiçbir film aday gösterilememişti. En çok yaklaşan, yine Nuri Bilge Ceylan imzalı Üç Maymun olmuştu. 2008’de çıkış yapan film, dokuz filmden oluşan Ocak kısa listesine giriş yapmış; ancak aday olamamıştı.

Bu sene bu durumun değişip değişmeyeceğini birlikte göreceğiz. 96’ıncı Akademi Ödülleri, 10 Mart 2024’te düzenlenecek. Bir değişiklik olmazsa kısa listeler için ön oylamalar 18 Aralık’ta başlayacak ve 21 Aralık’ta listeler açıklanacak. Bunun ardından 11-16 Ocak tarihlerinde adayları seçmek için oylamalar yapılacak. 23 Ocak’ta ise törende yarışacak tüm adaylar resmen belli olacak.

Kuru Otlar Üstüne'nin konusu, oyuncuları ve vizyona giriş tarihi

Yapım, Doğu Anadolu’da görev yapan genç öğretmen Samet’i konu ediniyor. Samet, meslektaşı Kenan'la birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanınca, içine düştüğü çetin hayattan kurtulma umudunu tamamen kaybediyor. Ancak kendisi gibi öğretmen olan Nuray’la tanışması, bu endişesini yenmesine yardımcı oluyor.

Senaryosu Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akın Aksu tarafından kaleme alınan Kuru Otlar Üstüne’nin oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici ve Ece Bağcı gibi isimler bulunuyor.

Film, 29 Eylül’de Türkiye’de vizyona girecek.

Kuru Otlar Üstüne fragmanı