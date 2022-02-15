Türkiye Oyun Geliştiricileri Okulu Açıldı: Nasıl Başvurulur?

Türkiye Oyun Geliştiricileri Okulu (TOGO), Mart 2022 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. 14 yaşından büyük olan herkesin mobil oyun geliştirmesine yardımcı olacak TOGO, yüz yüze ve çevrimiçi olarak toplam 240 saat eğitim verecek.

Mobil oyun dünyasının her geçen gün biraz daha büyüdüğü şu günlerde; Türkiye’de de bu konuyla ilgili önemli bir adım atıldı. Bu bağlamda; Türkiye Oyun Geliştiricileri Okulu (TOGO) kuruldu ve Mart 2022 itibarıyla da hizmet vermeye başlayacak. Peki TOGO, tam olarak neye hizmet edecek?

Mart 2022’de başlayacak; online ve yüz yüze seçenekleriyle gerçekleştirilecek olan TOGO, 240 saatlik uygulama, tecrübe aktarımı, eğitim ve birikim paylaşımlarıyla Türkiye’nin her yerinden gençlerin mobil oyun geliştirmelerine yardımcı olacak. Herhangi bir ön koşul sunmayan TOGO'da verilecek eğitimlerse daha çok takım çalışması ve pratik üzerine kurulu. Katılımcılar bu süreçte, mobil oyun geliştirmeye dair her şeyi tüm detayları ile öğrenme imkanı yakalayacaklar.

14 yaş ve üzerindeki herkes kaydolabiliyor

TOGO'nun vereceği eğitimlere dahil olmak isteyen gençlerin, yalnızca 14 yaşından büyük olmaları gerekiyor. Ekip tarafından yapılan açıklamalarda, lise ve üniversite öğrencilerine öncelik verileceğini ancak çalışma hayatına başlamış olan kişilerin de TOGO'dan eğitim alabilecekleri belirtiliyor.

Eğer siz de TOGO ile tanışmak ve eğitim programına dahil olmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak TOGO'nun internet sitesine ulaşabilirsiniz. Ancak başvuruların 20 Şubat'ta sona ereceğini, bu yüzden de elinizi çabuk tutmanız gerektiğini belirtelim.