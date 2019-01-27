Türkiye, Oyun Sektöründe Bölgedeki Üçüncü Pazar Konumunda

Oyun pazarı konumunda gittikçe büyüyen Türkiye, bölgedeki üçüncü pazar konumuna ulaştı.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Meriç Eryürek, Türkiye’nin oyun sektöründeki büyümesine dikkat çekti ve “Pazar büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar ve geçtiğimiz yıl pazar büyümesi yüzde 24,7 olarak ölçüldü. Yerli oyun firmaları dünya pazarında büyük başarılar elde ediyor” açıklamasında bulundu.

Gaming İstanbul Marka ve Pazarlama Yöneticisi görevi de bulunan Eryürek, yaptığı açıklamada Türkiye’deki yeni neslin gözünü internet ve oyun dünyasına açtığını belirtti ve oyun yazmak, tasarlamak ve geliştirmenin bu nesil için fazlasıyla çekici meslekler olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin oyun sektörüne dair notlarını ise "Türkiye, oyun sektöründe bölgedeki en hızlı büyüyen üçüncü pazar konumunda. Pazar büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolar ve geçtiğimiz yıl pazar büyümesi yüzde 24,7 olarak ölçüldü. Yerli oyun firmaları dünya pazarında büyük başarılar elde ediyor. Ticaret Bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre, ihracatımız 2018 yılında 1 milyar 50 milyon dolar oldu. Bu çok ciddi bir gelişme” şeklinde aktardı.

Oyun pazarının yanı sıra kaçak yazılımların engellenmesi üzerine de konuşan Eryürek, Türkiye’ye orijinal oyun yollayıp bu oyunlar üzerinde kullanıcıları düşünen bir fiyat politikası izleyen oyunların kaçak ve korsan yazılımlarının engellendiğini de belirtti.

Son olarak oyun seçimleri konusuna değinen Eryürek, Türkiye’deki oyun talebi genel olarak mobil oyunlara doğru kayarken platform ayrımı yapılmadığında ‘rekabetçi’ denilebilecek oyunların Türk halkı tarafından tercih edildiğini söyledi. Sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Sosyal bir milletiz. Zekamızın ve yeteneklerimizin yapay zeka tarafından değil gerçek insanlar tarafından test edilmesini seviyoruz. Bunun genetik olduğunu düşünüyorum. Doğuştan mücadeleci yetişiyoruz ve bu oyun seçimlerimize de yansıyor. Türkiye'de şu anda 14-25 yaş grubu, çok büyük yüzdeyle Battle Royale, MOBA türü oyunlar oynuyor. Fortnite ve PUBG, League of Legends, Zula, Wolfteam ve Counter Strike bu türlerin ülkemizdeki en başarılı örnekleri. Elbette FIFA, PES gibi futbol oyunlarının da ülkemizde en çok sevilen oyunlar arasında yer aldığını unutmamak lazım."