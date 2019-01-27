Dünya genelinde birçok farklı kriter göz önüne alınarak yapılan "En iyi üniversiteler sıralaması", Asya kıtası baz alınarak yayımlandı. Listede Türkiye'den de 5 üniversite yer aldı.

Her sene belirli kriterler baz alınarak, üniversitelerin başarıları hakkında bir değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirmenin sonucunda ise hem dünyanın en iyi okulları belirleniyor, hem de araştırma biraz daha özele indirgenerek kıtalar bazında da listeler açıklanıyor. US News'in açıkladığı Asya kıtasının en iyi üniversiteleri listesinde ilk 100'de Türkiye'den 5 üniversite yer alırken, ilk 50'de de 2 üniversite yer aldı.

Hacettepe Üniversitesi

Listenin 86. Sırasında Hacettepe Üniversitesi yer alıyor. Topladığı 45.4 puan ile en başarılı ilk 100 üniversite arasına girmeyi başaran Ankara'da bulunan okul, dünyanın en başarılı üniversiteleri sıralamalarında da sıklıkla yer almayı başarıyor.

Bilkent Üniversitesi

Bir başka Ankara Üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi de tıpkı Hacettepe gibi 45,4 puan alarak, listede 86. sırada kendine yer buluyor. Bilkent Üniversitesi, dünyanın en başarılı üniversiteleri listelerinde de yer almayı başarmış bir kurum.

İTÜ

İstanbul Teknik Üniversitesi, listenin 52. Sırasında yer alıyor. Edindiği 51.2 puan ile en başarılı eğitim kurumlarından biri olmayı başaran üniversite, dünya başarı listelerinde de üst sıralarda yer alan üniversitelerimiz arasında yer alıyor.

ODTÜ

Bir Ankara üniversitesi daha listede kendine yer buluyor. ODTÜ, aldığı yüksek puanla ilk 50 arasına girmeyi başarabilen iki üniversiteden biri olmayı başarıyor. Listenin 50. Sırasında yer alan Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin puanı ise 51,9.

Boğaziçi Üniversitesi

Türkiye’den listeye girmeyi başaran en başarılı üniversite ise Boğaziçi Üniversitesi oluyor. Hayranlık bırakacak güzellikteki kampüsü ile görenleri büyüleyen üniversite, edindiği 58,3 puan ile listenin 29. sırasında yer alarak, Türkiye'nin en başarılı üniversitesi konumuna yükseliyor.