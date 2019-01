2019'un En Çok Beklenen 10 Şahane Oyunu

Bu sene oyuncularla buluşmayı bekleyen birçok oyun bulunuyor ancak tabii ki tüm oyunların eşit olması gibi bir durum söz konusu değil. Biz de sizler için bu senenin en çok beklenen oyunlarını listeledik.

Oyun dünyasının içerisinde kendinden parçalar bulan seven herkes, beklediği bir oyun piyasaya çıktığında bir çocuk gibi sevinebilir. Her yıl güçlenen oyun dünyasının, bu yıl da ilerleme kaydedeceğini, aramızdan bazılarının çocuk gibi sevineceğini şimdiden söylemek mümkün.

2018 yılında iyi oyunların yanı sıra, hayal kırıklığı yaratan bazı kötü oyunlarla da karşılaşmıştık. Her şeye rağmen, geçtiğimiz yılın fazlasıyla eğlenceli ve oyun konusunda zengin bir yıl olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yıl, 2018'den daha popüler oyunlar çıkar mı bilinmez? Söz her zamanki gibi siz oyun meraklılarının ve oyuncuların. İşte 2019'un en çok beklenen 10 oyunu:

10. Gears 5

Kesin Çıkış Tarihi: Netleşmedi

Platform: Xbox One, PC

E3 2018’de ortaya çıkan oyun, Gears 4’ün aksine Marcus Fenix’in oğlu DJ yerine Kait’e odaklanacak. Aynı zamanda çok farklı bir atmosfer sunmayı da amaçlayan oyun, yepyeni bir deneyim yaşatmaya gelecek. Gears 5'in diğer oyunlarından farklı olarak kış mevsiminde yer alacağını da söylemekte fayda var.

9. The Division 2

Çıkış Tarihi: 22 Mart

Platform: PS4, Xbox One, PC

Önceki oyunundan bu yana gelişmeyi kafasına koymuş olan Massive Entertainment, oyuncuların ilk oyundaki şikayetlerini dinlediğini belirtti. Heyecanın hiç hız kesmeden devam edeceği oyun 22 Mart tarihinde sevenleriyle buluşacak.

8. Star Wars: Jedi Fallen Order

Çıkış Tarihi: 2019 son çeyreği

Platform: PS4, Xbox One, PC

Özellikle Star Wars hayranlarının beklediği oyun, uzun zamandır beklenen heyecanı ve aksiyonu geri getireceğini iddia etti. Resmi fragmanı bile yayınlanmamış oyun hakkında beklentiler fazlasıyla yüksek. Şu an için oyun hakkında çok az bilgiye sahip olsak da yapılan açıklamalara göre oyun gerçekten sağlam bir şekilde gelecek gibi görünüyor.

7. Devil May Cry 5

Çıkış Tarihi: 8 Mart

Platform: PS4, Xbox One, PC

Sevilen seri olan Devil May Cry'ın 5'inci oyununda Nero ve Dante bizlerle tekrar buluşacak. Yeniliklerin hepsinin bunlarla sınırlı olduğunu düşünüyorsanız şunu da belirtelim: “V” isimli yeni bir karakter de ortaya çıkacak. Devil May Cry serisi hayranlarının sabırsızlıkla beklediği oyun 8 Mart tarihinde oyuncularla buluşacak.

6. Wolfenstein: Youngblood

Kesin Çıkış Tarihi: Netleşmedi

Platform: PS4, Xbox One, PC

ABD’nin Nazi işgalinden kurtulmasından 19 yıl sonrayı konu alan oyunda B.J. Blazkowicz’in ikiz kızları Jessica ve Sophia Blazkowicz yer alacak. Devam oyunundan çok yeni bir hava katmayı hedefleyen oyunda aksiyon asla bitmek bilmeyecek.

5. Metro Exodus

Çıkış Tarihi: 15 Şubat

Platform: PS4, Xbox One, PC

Nükleer savaşın yerle bir ettiği bir dünya içerisinde geçecek oyun, seriden alışık olduğumuz korku ve hayatta kalma konularını aynı şekilde aktaracak. Metro: Last Light oyununun “Redemption” bitişinin devamı olacak oyun 15 Şubat tarihinde hayranlarıyla buluşacak.

4. Doom Eternal

Kesin Çıkış Tarihi: Netleşmedi

Platform: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

2016 yılında çıkan Doom, sektörde büyük bir yenilik olmuştu. FPS oyunlarının eski havasını günümüze taşıyan oyun birçok kişi tarafından beğenilmişti. Yeni oyun da bu sebepten dolayı birçok kişi tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başladı. Aynı tecrübeyi daha gelişmiş bir şekilde deneyimlemek isteyenlere yakın zamanda oyunla buluşacaklarının müjdesini verebiliriz.

3. Mortal Kombat 11

Çıkış Tarihi: 23 Nisan

Platform: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Gelmiş geçmiş en iyi dövüş oyunlarından olan Mortal Kombat 11, fazlasıyla öfkeli geliyor diyebiliriz. Geçen günlerde yeni fragmanlarıyla buluştuğumuz oyunda kan gövdeyi götürecek. Yeni “fatality” ve karakterleri de içerisinde barındıracak oyunun kötü olacağını düşünemiyoruz.

2. Far Cry New Dawn

Çıkış Tarihi: 15 Şubat

Platform: PS4, Xbox One, PC

Far Cry 5’in bitişinden sonra oyuncular yeni bir dünyanın nasıl olacağı konusunda merak içerisindeler. “Yeni Şafak” olarak Türkçeye çevirebileceğimiz oyun, bu sorulara cevap niteliğinde olacağı için birçok kişinin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Bu da Far Cry New Dawn'ı en çok beklenen oyunlar listesinde üst noktalara taşımak için yeterli oldu.

1. The Last Of Us: Part II

Kesin Çıkış Tarihi: Netleşmedi

Platform: PS4

Listenin sonunda 2019 yılının en çok beklenen oyunu değil ancak son altı yılın en çok beklenen oyunu olan The Last Of Us Part II bulunuyor. Sevilen oyunun hayranları, oyunu uzun zamandır beklediklerini söylediler. 2018 yılında çıkış yapması beklenen oyun yine ertelenmişti. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman bu sene çıkması beklenen oyunun gelmesi yalnızca Last of Us hayranlarını değil, tüm oyun sektörünü ciddi şekilde etkileyebilir.

Eğer sizin de benzer bir listede görmek istediğiniz, bu yıl çıkmasını merakla beklediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.