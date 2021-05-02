Türkiye'ye Girişlerde PCR Testi İstenmeyecek Ülkeler

Ülkemize girişlerde PCR testi istenmeyecek ülkeler belli oldu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Türkiye'ye girişlerde PCR testi istenmeyecek ülkelere yer verildi.

Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de yurt dışından girişlerde PCR testi uygulaması var. Uygulama Aralık 2020'de yürürlüğe konmuştu ve ülkeye giriş yapan herkes için uyulması zorunluydu. Kimi ülkeler için seyahat yasağının yanında, gidiş gelişlerin serbest olduğu ülkeler için ise kontrol amaçlı test isteniyordu. Dünyanın farklı bölgelerinde görülen varyantların yayılımını da engellemek için yapılan bu uygulamada ülkemizde bazı ufak değişikliklere gidiliyor.

Salgının farklı ülkelerde farklı seyretmesi ve kimi ülkelerde artık kontrol altına alınmış olması sebebiyle alındığı söylenen yeni karara göre, 16 farklı ülkeden ve bölgeden Türkiye'ye girişlerde PCR testi istenmeyecek. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada bu uygulamanın başlayacağı tarih olarak ise 15 Mayıs gösteriliyor.

Kara, hava ve deniz yoluyla girişlerde PCR testi istenmeyecek ülkeler:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında söz konusu ülkelerden kara, hava ya da deniz yolu fark etmeksizin yapılan girişlerde test istenmeyeceği belirtildi. Ülkemizde turizm sezonu başlarken ve tam kapanma kararı uygulanan bir dönemde alınan bu kararın salgının gidişatını nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Aynı zamanda vaka sayılarındaki aşırı artış sebebiyle ülkemizin 'Seyahat etmeyin' uyarısı alan ülkeler arasında yer aldığını da belirtelim.

15 Mayıs tarihinden itibaren PCR testi istenmeyecek ülkelerin listesi ise şöyle; Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna, Estonya, Hong Kong, Singapur.