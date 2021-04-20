Salgında Zihinsel Sağlığı En Fazla Kötüye Giden Ülke Türkiye

Ipsos tarafından yapılan ve 30 ülkeden 21.011 katılımcının katıldığı araştırma, zihinsel ve duygusal olarak en fazla etkilenen ülkeleri ortaya koydu. Listenin en tepesinde yer alan ülkeyse Türkiye oldu. Türk katılımcıların %61'i, zihinsel ve duygusal sağlığının kötüye gittiğini söyledi.

Koronavirüs, son 1 yılı aşkın süredir bizi hayalini kuramayacağımız bir yaşam stili uygulamaya zorladı. Bugüne kadar standart olarak bildiğimiz her şey değişti ve yeni ‘geçici’ standartlar uygulanmaya başladı. Hayatı mecburen kısıtladığımız bu yeni standartlar sağlığımız için olsa da üzerimizde büyük bir etkiye de sahip oldu.

Bu olumsuz etki kişilerin özellikle zihinsel ve duygusal sağlığı üzerindeydi. Peki, dünyada bundan en çok etkilenen ülke hangisiydi? Ipsos tarafından yürütülen ve 30 farklı ülkeden yaşları 16-74 arasında değişen 21.011 katılımcının yer aldığı araştırma, bu sorunu ve daha fazlasının cevabını verdi. Araştırmaya göre zihinsel ve duygusal sağlığı en fazla değişen ülke Türkiye oldu.

Zihinsel ve ruhsal sağlığı en fazla kötüye giden ülke Türkiye:

Araştırmaya katılan Türklerin %21’i, “Yaklaşık bir yıl önce salgının başlangıcından bu yana duygusal ve zihinsel sağlığınız nasıl değişti?” sorusuna “Çok daha kötüye gitti” cevabını verdi. Aynı soruya %39’luk kesim “Biraz daha kötüye gitti”, %24’lük kesim “Değişmedi”, %11’lik kısım “Biraz daha iyiye gitti” ve %4’lük bir kısımsa “Çok daha iyiye gitti” cevaplarını verdi.

Araştırmada katılımcılara yeni yılın başında bu yana olan değişiklik de soruldu. Türkiye’deki katılımcıların %14’ü “2021’in başından bu yana duygusal ve zihinsel sağlığınız nasıl değişti?” sorusuna “Çok daha kötüye gitti”, %29’u “Biraz daha kötüye gitti”, %38’i “Değişmedi”, %15’i “Biraz daha iyiye gitti” ve %4’ü “Çok daha iyiye gitti” cevabını verdi.

Zihinsel ve ruhsal sağlığının daha kötüye gittiğini söyleyen en fazla ülkeyse Türkiye’nin ardından Şili ve Macaristan oldu. Türkiye’de katılımcıların toplam %61’lik kısmı ilk soruya olumsuz cevap verirken Şili’de ve Macaristan’da bu oran %56 oldu. Bu ikilinin ardından liste, İİtalya, Brezilya, Büyük Britanya, İspanya ve Hollanda olarak şekillendi.

30 ülkeden katılımcının verdiği cevaplar bir bütün haline getirildiğinde ortaya genel durum çıktı. Kürselde insanların %11’i pandeminin başından beri zihinsel ve ruhsal sağlığının çok daha kötüye gittiğini, %34’ü biraz daha kötüye gittiğini, %39’u değişmediğini, %12’si biraz daha iyiye gittiğini ve %4’ü çok daha iyiye gittiğini söyledi. 2021 yılının başından beri geçirilen değişiklikse aynı cevap sıralamasında %7, %20, %51, %18 ve %5 oldu.

Ne zaman normale döneceğiz, koronavirüs ne zaman kontrol altına alınacak?

Aynı araştırmada katılımcılara “COVID öncesi normal hayatınız gibi bir şeye dönmenizin ne kadar süreceğini düşünüyorsunuz?” ve “Koronavirüs pandemisinin kontrol altına alınmasının ne kadar süreceğini düşünüyorsunuz?” soruları da yöneltildi. Bu sorulara verilen cevaplardan elde edilen küresel sonuç şu şekilde oldu: