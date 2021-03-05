Türkiye'nin Sıcaklık Ortalaması Neredeyse İki Katına Çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şubat 2021'in sıcaklık ve yağış ortalamalarını mevsim normalleriyle karşılaştırdı. Buna göre Türkiye, şubat ayını neredeyse iki kat daha sıcak geçirdi ve yağış miktarı neredeyse yarıya düştü.

Şubat 2021’e ait sıcaklık ve yağış ölçüm raporlarını yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, küresel iklim değişikliğinin her geçen gün kendini biraz daha gösteren etkilerini sayısal olarak da sunmuş oldu. Paylaşılan bilgilere göre bazı bölgelerde yağışlar, yüzde 80’i aşan oranlarda azalma gösterirken; ülkemizdeki 6 noktada ekstrem sıcaklık değerleri görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu rapor genel olarak Şubat 2021 verileri ile 1981-2010 yılları arasındaki mevsim normallerini karşılaştırıyor. Paylaşılan bilgilere göre şubat ayında hava sıcaklıkları Sakarya, Bursa, Balıkesir, Lüleburgaz, Akhisar, Beyşehir, Antakya, Göksun, Elmalı, İç Anadolu bölgesi geneli, Bolu, Kastamonu, Karabük, Merzifon, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Boyabat, Nallıhan, Zile, Bitlis, Divriği, Muradiye ve Elbistan bölgelerinde mevsim normallerinde seyretse de yurdun geri kalan tüm bölgelerinde mevsim normallerinin üzerindeydi.

Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin neredeyse iki kat üzerinde seyrediyor

Paylaşılan bilgilere göre mevsim normalleri karşılaştırılan zaman aralığında 3,4 derece santigrat iken, Şubat 2021’de 6,2 derece santigrat gibi neredeyse iki kat yüksek bir ortalamaya ulaştı. Dahası, Türkiye’nin ortalama hava sıcaklığı yalnızca geçtiğimiz yılın şubat ayına göre dahi 1,3 derecelik artış göstermiş durumda.

Şubat 2020’de Türkiye’de en düşük sıcaklık -27,9 ile Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 27 derece ile Rize’de ölçüldü. Ayrıca Dalaman (26.6 derece) Anamur (23.9 derece), Cide (25.3 derece), Oltu (21.5 derece), Şebinkarahisar (25.6 derece) ve Hınıs’ta (10 derece derece) ekstrem hava sıcaklıkları ölçüldü.

Hava sıcaklıklarındaki bölgesel değişikliklere baktığımızda ise şu sonuçlar ile karşılaşıyoruz:

Marmara Bölgesi: 1981-2010 yılları arası: 5.4 derece Şubat 2021: 7.7 derece

Ege Bölgesi: 1981-2010 yılları arası: 6,7 derece Şubat 2021: 9.2 derece

Akdeniz Bölgesi: 1981-2010 yılları arası: 8 derece Şubat 2021: 10,6 derece

İç Anadolu Bölgesi: 1981-2010 yılları arası: 0.1 derece Şubat 2021: 2.6 derece

Karadeniz Bölgesi: 1981-2010 yılları arası: 3.3 derece Şubat 2021: 5.8 derece

Doğu Anadolu Bölgesi: 1981-2010 yılları arası: 3.5 derece Şubat 2021: 5.4 derece

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 1981-2010 yılları arası: 5.5 derece Şubat 2021: 8.9 derece



Türkiye, hem mevsim normallerinden hem de 2020'den daha az yağış aldı

Dahası, sürekli olarak artan sıcaklıklar, yağış oranlarındaki düşüşü de beraberinde getirmiş durumda. 1981-2010 yılları arasında 61.8 mm olan ortalama yağış miktarı, Şubat 2021’de ise 32.9 mm olarak ölçüldü. İşin kötüsü, Şubat 2020’de 76,9 mm olan ortalama yağış miktarı, mevsim normallerinin dahi üzerindeydi. Buna göre Şubat 2021’de ortalama yağış miktarı, mevsim normaline göre yüzde 47, Şubat 2020’ye göre ise yüzde 57 düşüş gösterdi.

Yağış ortalaması; İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli ve Karadeniz sahil kesimlerinde artış gösterse de yurdun geri kalanında düşüş trendindeydi. Bu düşüş; Muğla, Denizli, Burdur, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Konya, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin bölgelerinde yer yer yüzde 80’lerin üzerine çıkmış durumda. Bölgesel ortalamalara baktığımızda Marmara Bölgesi hariç tüm bölgelerde hem mevsim normali hem de geçtiğimiz yıla oranla daha az yağış ölçüldüğü görülüyor.

Ortalama yağışlardaki bölgesel değişikliklere baktığımızda şu sonuçlar ile karşılaşıyoruz: