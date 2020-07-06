Koronavirüs günlerinde evlerinde daha fazla vakit geçirmek zorunda kalan Türkiye'deki ve tüm dünyadaki insanların internet kullanım istatistikleri belli oldu. Buna göre evde kalmak, insanların sosyal medyada ve internette daha fazla vakit harcamasına neden olmuş durumda.

We Are Social/Hootsuite'in yerel ve küresel internet kullanımı verilerini gösteren ‘Digital 2020’ raporu hakkında konuşan Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, 2020 itibarıyla Dünya üzerinde yaşamını sürdüren 7,8 milyar insandan 4,57’sinin internet kullanıcısı olduğunu belirtti.

Dünya üzerindeki toplam cep telefonu kullanıcı sayısının ise 5,16 milyar kişiye, cep telefonu kullanıcılarının toplam nüfusa oranının ise yüzde 66’ya yükseldiğini dile getiren Atalay, “Sosyal medya kullanıcı sayısı ise son 1 yılda yüzde 8'den fazla artarak 3,81 milyara ve yüzde 49 yaygınlığa ulaşmış olup 2020 sonuna kadar dünya nüfusunun yarısının sosyal medya kullanıcısı olması beklenmektedir.” dedi.

Türkiye'deki toplam internet kullanıcı sayısı 62,7 milyonu buldu

Ortalama uyku süresi (8 saat) çıkarıldığında insanların zamanlarının yaklaşık yüzde 40’ını internette ya da sosyal medyada geçirmeyi tercih ettiğini belirten Atalay, “Bu süreler ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir, örneğin Filipinler’de günlük çevrim içi harcama 9 saat 45 dakika iken, Japonya'da 4 saat 22 dakikadır.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin internet kullanım istatistikleri ile ilgili de konuşan Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye'de internet kullanıcısı sayısının 62,7 milyon kişiye ulaştığını ve bu sayının nüfusun yüzde 75,3’üne denk geldiğini söyledi. Atalay, cinsiyete göre internet kullanımına bakıldığında ise Türkiye’deki erkeklerin yüzde 81,8’inin; kadınların ise yüzde 68,9 internet kullanıcısı olduğu belirtti.

Ülkelere göre internette geçirilen süre (günlük)

“İnternette geçirilen sürenin dünya ortalaması günlük 6 saat 43 dakika, Türkiye'de ise bu süre 7 saat 29 dakikayı buluyor.” şeklinde konuşan Atalay, 16-64 yaş arası kişilerin internet kullanım süresine bakıldığında Türkiye’nin araştırmaya dahil olan 42 ülke arasında 12'inci sırada yer aldığını belirtti.

“En fazla kullanılan çevrimiçi platformlara bakıldığında Facebook 1'inci, YouTube 2'nci ve WhatsApp 3'üncü sırada bulunuyor. Instagram 6'ncı, TikTok 7'nci, Snapchat 12'nci, Twitter ise 13'üncü sırada yer alıyor.” şeklinde konuşan Atalay, “Türkiye’de ise YouTube 2'nci, Facebook 3'üncü, Twitter 5'inci, Instagram 6'ncı, Netflix 16'ncı” dedi.

Ülkelere göre sosyal medyada geçirilen süre (günlük)

Türkiye’de Facebook’un 37 milyon; Twitter’ın 38 milyon; Instagram’ın 38 milyon, Snapchat'in 7,7 milyon ve Netflix'in 1,5 milyon kullanıcısı olduğunu belirten Atalay, Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısının 54 milyonu bulduğunu, günde 2 saat 24 dakika olan dünya sosyal medya kullanım süresi ortalamasına karşılık Türkiye’de günde ortalama 2 saat 51 dakikanın sosyal medyada harcandığını dile getirdi.