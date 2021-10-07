Bir dönem Türkiye-Suriye sınırında savaş muhabiri olarak görev yapan Natasha Exelby, bu zorlu görev esnasında çöpçatanlık uygulaması Tinder'a üye olduğunu ama çekici bir diplomat beklerken nasibine IŞİD militanının düştüğünü anlattı.

2017 yılında Avustralya'da canlı yayındayken hayaller alemine dalmasıyla gündeme gelen ve bu sebeple işten kovulan spiker Natasha Exelby, bu kez de Tinder'da yaşadığı kötü bir deneyimle gündeme geldi.

Channel 10'da spikerlik yapan 32 yaşındaki Exelby, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada Türkiye-Suriye sınırındayken Tinder'da bir IŞİD militanıyla eşleştiğini anlattı. "Birkaç yıl önce Türkiye-Suriye sınırında görevdeydim. Tinder'a kaydoldum. Bilirsiniz, savaş muhabirliği yaparken bunlar gayet normal" diyerek sunucuları güldüren Exelby, "Neyse işte. Belki kendime seksi bir BM çalışanı ya da diplomat bulurum diye düşündüm. Ama IŞİD militanına denk geldim!" ifadelerini kullandı.

"Profilinde yazmıyordu, konu mesleklerden açılınca ne iş yaptığını söyledi."

Exelby'nin "Seksiydi ama" demesi üzerine araya giren sunuculardan biri, "Profilinde IŞİD militanı olduğu yazıyor muydu? Mesleği ne görünüyordu?" sorularını yöneltti. Exelby de "Hayır, tabii ki de yazmıyordu ama konuştukça illa ki 'Ne iş yapıyorsun?' diye soruyorsunuz. O da bana ne iş yaptığını söyledi" diye anlattı.

Eşleşilen profille ilişki kesilmek istendiğinde kullanıcının bir gerekçe göstermesi gerektiğini hatırlatan Exelby, "Sonuçta 'Eşleştiğim kişi IŞİD militanı çıktı' seçeneği yok, değil mi?" diyerek güldü.