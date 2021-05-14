BTK tarafından yayınlanan Pazar Verileri Raporu'na göre Türkiye'deki toplam mobil internet abone sayısı 82 milyonu, cepten internet abone sayısı ise 65 milyonu geçmiş durumda.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Pazar Verileri Raporu ile Türkiye'nin mobil veri kullanımına ilişkin istatistiklerini paylaştı. BTK'nın raporuna göre 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'deki mobil internet abone sayısı, makineler arası iletişim (M2M) cihazları da dahil olmak üzere 82 milyon 128 bin 104'e ulaşmış durumda ki bu, yaklaşık yüzde 98,2 yaygınlık oranına ulaşıldığı anlamına geliyor.

BTK'nın verilerine göre Türkiye'de, 2009 yılı itibarıyla kullanıma sunulan 3G ve 2016 yılı itibarıyla kullanıma sunulan 4,5G dahil taşınabilir bilgisayarlardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 65 milyon 629 bin 737 oldu.

4,5G'nin kullanıma sunulduğu Mart 2016 sonunda 65 milyon 949 bin 652 aboneye sahip olan 3G, 2020 sonu itibarıyla yalnızca 4 milyon 330 bin 89 aboneye sahip. 4,5G abone sayısı ise 75 milyon 860 bin 370 olarak kayıtlara geçti. M2M abone sayısı ise 6,4 milyonu buldu.

Aktarılan bilgilere göre hem 3G hem de 4,5G teknolojisi ile taşınabilir bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 65 milyon 629 bin 737 olurken; yalnızca 4,5G teknolojisi ile taşınabilir bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı 42 milyon 613 bin 215 oldu. Söz konusu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarı 1 milyon 911 bin 720 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı da 1 milyon 824 bin 46 terabayt seviyesine ulaştı.