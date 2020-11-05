Türkiye Uzay Ajansı'nın Faaliyetleri Ne Durumda?

CHP Milletvekili Çetin Osman Budak, TBMM’de yaptığı konuşmada Türkiye Uzay Ajansı’nın faaliyetleri hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a 8 soruluk önerge sundu. Açıklamada, TUA’nın halihazırda bir internet sitesinin dahi bulunmadığına dikkat çekildi.

Türkiye’nin yaklaşık 20 yıldan beri gündeminde olan ve son olarak 13 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanan 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmi olarak kurulan Türkiye Uzay Ajansı’ı hakkında uzun bir süredir yeni bir gelişme duyulmadı. Bu konuda bir açıklama da CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’tan geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sorularına yönelten Budak, uzay ekonomisinin 100 milyarlarca dolarla ölçülmeye başladığını, Dünyada 40’a yakın ülkenin uzay ajansı kurduğunu ve 12 ülkenin de uzaya uydu fırlatma teknolojisine sahip olduğunu söyledi. Bu ülkelerde sivil uzay programlarının bütçesinin 42 milyar doları geçtiğini söyleyen Budak, “Uzay sanayisi artık laboratuvar uyduları, çöpçü uyduları, madencilik uyduları, avcı uyduları geliştirme aşamasındadır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Uzay Ajansı bu süreçte ne yapıyor bilmiyoruz”

Türkiye’nin uzay faaliyetlerine gecikmeli de olsa başlayabilmesi için kurulan Türkiye Uzay Ajansı’ndan iki yıldır ses seda çıkmadığını söyleyen Budak, “Ne yapıyorlar bilmiyoruz. Kamuoyuna açıklanan tek faaliyetleri yönetim kurulu üyelerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ziyaretleri oldu” dedi.

Geçen 2 yılda TUA'nın internet sitesi tamamlanmadı

Türkiye Uzay Ajansı’nın faaliyetlerini açıklamadığını, bir şey yapıp yapmadıklarını bile bilmediklerini söyleyen Budak, “Hepsi bir yana, geçen iki yılda Ajans’ın henüz internet sitesini bile hazırlayamadığını görünce uzay çalışmalarına yönelik umudumuz da sönüyor” dedi.

Milletvekili Budak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a TBMM’de şu soruları yöneltti:

Türkiye Uzay Ajansı, 13 Aralık 2018’deki kuruluşundan itibaren hangi faaliyetleri yürütmüştür?

Ajans’ın Yönetim Kurulu kimlerden oluşmaktadır, hangi kriterlere göre seçilmiştir?

Ajans, 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yazılı görevlerle ilgili ne tür çalışmalar yapmıştır?

Kuruluşundan itibaren Ajans’ın giderleri ne kadardır, hangi kalemlerde harcama yapılmıştır?

Kararnameyle hazırlanacağı öngörülen Milli Uzay Programı hangi aşamadadır?

Programın ayrıntıları nelerdir?

Türkiye Uzay Ajansı ulusal ve uluslararası hangi kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyona dönük çalışmalar yapmıştır, bunlardan sonuca ulaşanlar hangileridir?

Türkiye’nin uzay hedeflerine katkıda bulunması amacıyla Uzay ve Havacılık Stratejileri İcra Kurulu, Uzay Uygulamaları Koordinasyon Komitesi oluşturulması, Uzay Teknolojileri İhtisas Bölgeleri kurulması düşünülmekte midir?

CHP Antalya Milletvekili Budak’ın Bakan Varank’a yönelttiği sorular bu şekilde. Önümüzdeki günlerde Varank’tan bu konuda açıklamaların gelmesini bekliyoruz. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin uzay üzerindeki çalışmaları göz önüne alındığında ilerleyen dönemlerde bizler de uzay alanında güzel haberler almayı hedefliyoruz.