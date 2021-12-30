Türkiye Uzay Ajansı, ROSCOSMOS İş Birliği Anlaşması Yaptı

Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşılan duyuruya göre Türkiye Uzay Ajansı ve ROSCOSMOS, Moskova’da yapılan ikili görüşmelerde uzay alanında iş birliği konusunda anlaşmaya vardı. Görüşme için Türk yetkililer, ROSCOSMOS’un davetiyle Moskova’ya gitti.

13 Aralık 2018 tarihinde kurulan Türkiye Uzay Ajansı, 9 Şubat 2021 tarihinde Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın tanıtımıyla birlikte kesin hedeflere kavuşmuştu. Buna göre Türkiye, 2023 yılında Ay’a sert iniş ile ilk teması gerçekleştirecek ve en sonunda bir Türk vatandaşını uzaya gönderecekti. Türkiye’nin uzay hedeflerini yerine getirmekte en büyük rolü oynayacak Türkiye Uzay Ajansı’ndan bugün yeni bir haber geldi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, dün Twitter’dan yaptığı paylaşımla birlikte Rus uzay ajansı ROSCOSMOS’un davetiyle Moskova’ya gittiklerini duyurmuştu. Yıldırım, görüşmenin detaylarını paylaşmazken kozmonot eğitim merkezi Starcity’i özel izinle ziyaret ettiklerini eklemişti. Bugünse o ziyaretin detayları açıklandı.

Türkiye ve Rus uzay ajansları iş birliği yapacak

Türkiye Uzay Ajansı tarafından resmen yapılan duyuruya göre Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK Uzay heyeti, Rusya’da sürdürülen uzay çalışmalarına yönelik bir dizi ziyarette bulundu. Ayrıca taraflar arasında gerçekleşen ikili görüşmelerde ROSCOSMOS ile uzay alanında iş birliğini geliştirmek ve ileride yapılabilecek potansiyel iş birlikleri üzerine konuşmalar gerçekleştiği açıklandı.

Açıklamada, gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülkenin insanlı uzay araştırmaları, uzay teknolojisi kullanımı, uzayda bilimsel araştırmalar, gezegen araştırması, uzay izleme, uydu navigasyonu, telekomünikasyon ve iletişim alanlarında iş birliği yapılması konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Ayrıca TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve beraberindeki heyetin MİR Uzay İstasyonu modülünü ve kozmonotların modül dışında çalışma şartları simüle etmek için dev bir havuz içinde birebir aynısı inşa edilen uzay modülünü yerinde inceledikleri ifade edildi.