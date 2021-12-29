Elon Musk Mars'a Ne Zaman Gideceğimizi Açıkladı

Ünlü milyarder Elon Musk, bugün yaptığı açıklamada en erken 5 yıl içinde insanlığın Mars’a yerleşebileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter hesabından Tesla hisselerini satıp satmama konusunda anket açan ve bunun üzerine satacağım dediği hisselerin neredeyse tamamını satan Elon Musk, takipçilerini oldukça şaşırtmıştı. Musk aynı zamanda bugün, Bitcoin’in gizemli mucidi hakkında önemli bir açıklama da yaptı.

Her söylediğiyle gündem olmayı başaran, Tesla ve SpaceX gibi dünya devi firmaların kurucusu olan Elon Musk, yaptığı bir başka açıklama ile uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başardı. Ünlü milyarder, SpaceX firmasının insanları Mars’a ne zaman götürmeye başlayacağını açıkladı.

İnsanlar Mars'a ne zaman gidecek?

Bugün ünlü yayıncı Lex Friedman ile bir podcast’e konuk olan Musk, Friedman’ın sorularını yanıtladı. “SpaceX insanları ne zaman Mars’a götürmeye başlayacak?” sorusuna kısa bir süre düşündükten sonra cevap veren Musk, “En erken 5 yıl, en geç 10 yıl içinde insanları Mars’a götürebileceğiz” cevabını verdi.

Musk’a göre bu sürenin belirlenmesindeki en önemli etken ise tasarlanan uzay aracının hayati önem taşıması. “Bütün olay aracın tasarlanmasında. Uzay mekiği bugüne kadar tasarladığımız en karmaşık ve en gelişmiş roket. Uzay mekiğinin yörüngedeki ve Mars’taki ağırlığını hesaplamak ve aracı buna göre optimize etmek bizim başlıca görevimiz” diyen Musk, uzay aracının sorunsuz olmasını istediğini söyledi.

Elon Musk bu konuda oldukça iddialı

Geçtiğimiz mart ayında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda SpaceX uzay mekiğini 2030 yılından önce Mars’a indireceğini söyleyen Musk, bu konuda oldukça iddialı. Aralık ayının başında Time dergisine verdiği bir röportajda Mars’a seyahatin ne zaman gerçekleşeceği sorulduğunda ünlü milyarder, “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Mars’a iniş yapamazsak çok şaşırırım” diyerek ne kadar iddialı olduğunu göstermişti.

Toplamda 1000 adet yıldızlararası uzay mekiği inşa etmek isteyen SpaceX CEO’su, her gün 3 adet uzay mekiğini fırlatarak toplam 1 milyon insanı Mars’a göndermeyi hedefliyor. Musk aynı zamanda uzay yolculuğunun toplamda 6 ay süreceğini ve Mars’a gidecek ilk insanların orada kalıcı bir yerleşke kurmasını da planladığını açıklamıştı.

Bazı uzmanlar ise Musk’ın bu planın gerçekleşmesinin çok zor olduğunu ve bu kadar çok uzay mekiğinin bu kadar kısa bir sürede fırlatılamayacağını öne sürdü.